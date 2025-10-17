A24.com

¡APLAUSOS DE PIE!

El impactante gesto de Luck Ra con Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina

Luck Ra sorprendió al ganador de La Voz Argentina, Nicolás Behringer, con una actitud que evidencia su compromiso con el joven artista.

17 oct 2025, 18:32
Los festejos de Luck Ra y Nicolás Behringer por haber ganado La Voz Argentina 2025 continúan a días de la final de la competencia. Durante la tarde del viernes 17 de octubre, el cuartetero cordobés se disfrazó para cantar en la calle junto con el gran campeón del show de talentos de Telefe.

El ganador de La Voz Argentina 2025 llegó a dicho programa con su impactante historia de vida y un testimonio que miles de personas podían acreditar cada día: ganándose la vida como artista callejero, ya sea en alguna línea de subte o en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por esto, la plaza del Teatro Colón fue el escenario elegido por Nico y Luck Ra para presentarse juntos, aunque el cordobés tuvo que intentar pasar algo desapercibido porque el show no iba a poder ni comenzar.

Luck Ra escondió su pelo azul con una capucha y una peluca de color castaño. También se puso lentes de sol y un bigote falso. De todas maneras, muchos transeúntes se dieron cuenta de que era él por su característica sonrisa o por su reconocido timbre de voz.

Aquellos que no se percataron de quién era el otro miembro del dúo disfrutaron de la presentación del ganador de La Voz Argentina 2025, que, al igual que en la final del certamen, interpretó “Un pacto”, una de las canciones más famosas de Bersuit Vergarabat.

Una vez finalizada esa canción, Luck Ra explicó que el bigote le estaba picando mucho y se lo sacó, revelando así su verdadera identidad. Hubo tiempo para una canción más: “Que me falte todo”, a dúo con Behringer, también al igual que en la final de La Voz Argentina. Más tarde sonó “La morocha”, otro hit.

En redes sociales, el cordobés bromeó con que se presentó “Rucau”, el mote que se ganó por la insólita equivocación de Susana Giménez al nombrarlo durante los Premios Martín Fierro.

¿Una ex participante de La Voz Argentina publicó un descargo feroz en las redes?

Esta semana, Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025 y se convirtió en la gran revelación del certamen. Representando al Team Luck Ra, el joven conquistó al público con su estilo y carisma y obtuvo la mayoría de los votos en la final.

A pocos días del último programa, una ex participante decidió hacer un fuerte descargo en su cuenta de Instagram.

Alexia Vázquez compartió un balance de su paso por La Voz Argentina 2025 y le dedicó un párrafo especial a Nicolás Behringer.

"La verdad que este fue un paso enorme y muy nuevo en mi vida, que me guardo en el corazón para siempre. Aprendí un montón de cosas nuevas de esta aventura y de todas las personitas hermosas, mágicas y talentosas que conocí en el camino", comenzó diciendo.

"Yo no pienso detenerme. Gracias a @mirandaenvivo y @luckra que confiaron en mí y me abrieron las puertas de La Voz Argentina. Y a todos quienes me acompañaron hasta llegar ahí. Hoy estoy mucho más convencida que antes de que los sueños sí se hacen realidad", siguió.

Y cerró con una dedicatoria para el campeón: "Y estoy infinitamente feliz de que haya ganado @nicolasbehringer, súper talentoso, súper merecido. Sos un ser de luz amigo, sos una personita hermosa y te mereces todo lo bueno que te está pasando y más. Vas a llegar alto".

