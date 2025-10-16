El dólar acumuló el tercer día de subas pese a la intervención del Tesoro de EE.UU.

ADR's y Merval

Los ADRs de empresas argentinas en Wall Street pasaron del terreno positivo a mostrar mayoría de bajas, con descensos liderados por Edenor (-3,59%), Ternium (-2,86%), Central Puerto (-1,93%) y Grupo Supervielle (-1,8%).

En el mercado local, la Bolsa porteña sostenía un avance leve del 0,9% en pesos, aunque retrocede en dólares (1,1%), hasta los 1.293,81 puntos.

Con este panorama, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos en 1.004 puntos básicos.

En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos ratificó su apoyo financiero a la Argentina, con un swap de u$s20.000 millones que el Banco Central suscribirá y una inyección adicional de fondos de inversión para compra de bonos y operaciones de liquidez en pesos y dólares.