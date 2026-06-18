El fiscal Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía también incorporó al expediente información sobre las declaraciones juradas presentadas por el funcionario y consideró “indispensable” contar con esos datos para avanzar con la investigación.

Levantaron el secreto fiscal y bancario

Como parte de las medidas de prueba, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. Además, se enviaron requerimientos a más de 30 organismos y entidades públicas, entre ellas ARCA, AGIP y ARBA, para obtener información sobre declaraciones juradas, bienes registrables, pagos de impuestos y operaciones económicas.

El Banco Central también recibió un pedido para informar sobre cuentas bancarias, depósitos, transferencias, tarjetas de crédito, plazos fijos y cajas de seguridad.

En paralelo, Migraciones fue consultada para informar los viajes realizados por Adorni al exterior, sus destinos y, en caso de traslados terrestres, las personas que lo acompañaron.

Francisco Adorni corrigió su declaración jurada y declaró una herencia de $21 millones

Uno de los aspectos que analiza la Justicia es la declaración jurada rectificativa presentada por Adorni en mayo. En ese documento incorporó una herencia por 21 millones de pesos y modificó el detalle de sus deudas.

En la presentación original correspondiente a 2025 había informado una deuda hipotecaria de 130 millones de pesos al inicio del año y un pasivo de 57 millones al cierre del período. Sin embargo, en la rectificación posterior sostuvo que la deuda inicial era de 45 millones de pesos, mientras que el monto final se mantuvo en 57 millones.

De esa manera, dejó de reflejar un desendeudamiento de 73 millones de pesos y pasó a registrar un incremento de 12 millones en sus obligaciones financieras.

La misma presentación consignó un patrimonio total de 102,7 millones de pesos al cierre del período, frente a los 62,3 millones declarados al comienzo del año.

adorni hermano

La documentación también exhibió cambios en los bienes informados por el dirigente. Durante 2025 dejó de declarar una camioneta Chery Tiggo y pasó a informar el 50% de una Jeep Renegade valuada en 10,7 millones de pesos. Asimismo, mantuvo la titularidad del 50% de una vivienda ubicada en City Bell.

Su paso por la administración pública

Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Posteriormente encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Una causa separada de la de Manuel Adorni

El expediente que involucra a Francisco Adorni se tramita de manera independiente de la causa abierta contra su hermano, Manuel Adorni, también por presunto enriquecimiento ilícito.

Según la información judicial disponible, en ambos casos la Justicia analiza las declaraciones juradas, los movimientos patrimoniales y la evolución de los bienes vinculados al entorno familiar del actual jefe de Gabinete.