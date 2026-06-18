Messi se comunicó con Ángel de Brito y le contó una situación muy íntima

"Sos el hombre envidia no de Argentina, del mundo", exclamó Mariana Brey sorprendida por la charla privada que mantuvo Ángel de Brito con el mejor futbolista del mundo.

Y luego explicó el contexto de la charla con el deportista donde aprovechó para consultarle si quería hacer una nota junto a su pareja pero él le confesó que ella no quiere saber nada con hablar en público.

“Hice un ‘Ángel responde’ y alguien me pedía ‘ya que estás ahí, andá a hacer una foto con Messi, hacele una nota con Antonela’. Y me escribió Leo y me dice ‘no, ella no quiere saber nada, la llaman de todos lados y no quiere hablar”, comentó el conductor.

“Le dije ‘decile que la queremos escuchar, no sabemos nada de qué piensa esa mujer”, comentó entre risas sobre la respuesta que le dio a Messi en esa conversación.

Embed

La fuerte crítica de Julia Mengolini a Messi y la Selección Argentina y su posterior aclaración

Julia Mengolini fue duramente cuestionada en las redes por sus polémicas declaraciones sobre Lionel Messi y la Selección Argentina en el contexto del comienzo del Mundial 2026.

"En este país, cuando Messi le hizo de escolta a Trump, mucha gente resultó muy dolida", arrancó la conductora en su programa por FutuRock.

Y siguió: "Nosotros dijimos que no nos sorprende del todo, pero nos duele. Vamos a ver qué nos pasa cuando empiece el Mundial, si nos vamos a copar o no. A mí, en lo personal, me cuesta sentir algo por este Mundial".

La periodista explicó que la política terminó tiñendo sus recuerdos del campeonato mundial de Qatar 2022. "Me pasé de politizada. Se me nubla el recuerdo y la felicidad del último Mundial. Me acuerdo y siento una mezcla de felicidad y tristeza", reconoció.

Y recurrió a una imagen de la película Intensamente: "¿Vieron cuando la bolita amarilla se tiñe de azul y queda bicolor? Es un recuerdo agridulce, pero no por la nostalgia, más bien porque después el país se puso demasiado oscuro".

Después de que sus declaraciones se viralizaran y desataran una ola de críticas, Julia Mengolini salió a responder. "Ayer he sido cancelada por quinta vez", lanzó con ironía. Y aclaró: "Me pone muy contenta por los tres goles de Messi".

La periodista también se defendió de quienes la acusaron de ir en contra del seleccionado y explicó contundente: "Yo no boicoteo a la Selección. Los que boicotean a la Selección son Clarín y La Nación, que operan contra Chiqui Tapia".