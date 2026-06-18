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Messi se comunicó con Ángel de Brito y le contó una situación muy íntima

El conductor Ángel de Brito comentó el mensaje que el propio Messi le envió hace poco y de qué conversaron en privado.

18 jun 2026, 10:45
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Messi se comunicó con Ángel de Brito y le contó una situación muy íntima

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Messi se comunicó con Ángel de Brito y le contó una situación muy íntima

Las lágrimas de Lionel Messi al convertir el primero de sus tres goles frente a Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 conmovieron a todos y una vez finalizado el partido el capitán aclaró que se trata de un tema ajeno a lo deportivo y que tiene que ver con el plano personal, sin entrar en detalles.

En ese contexto, Ángel de Brito recordó al aire en su programa de streaming por Bondi Live la comunicación que tuvo con el futbolista hace pocos días donde terminaron hablando de Antonela Roccuzzo.

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Fue el propio Messi quien le escribió al periodista directamente vía Instagram y ahí se dio un breve pero importante intercambio de mensajes entre los dos.

“Lo amamos a Leo Messi, estuve hablando con él ahora que estuve en Miami, pero no lo quise ir a molestar. Algunos mensajitos, nada más. En realidad, no le escribí, me escribió él”, lanzó el conductor.

"Sos el hombre envidia no de Argentina, del mundo", exclamó Mariana Brey sorprendida por la charla privada que mantuvo Ángel de Brito con el mejor futbolista del mundo.

Y luego explicó el contexto de la charla con el deportista donde aprovechó para consultarle si quería hacer una nota junto a su pareja pero él le confesó que ella no quiere saber nada con hablar en público.

“Hice un ‘Ángel responde’ y alguien me pedía ‘ya que estás ahí, andá a hacer una foto con Messi, hacele una nota con Antonela’. Y me escribió Leo y me dice ‘no, ella no quiere saber nada, la llaman de todos lados y no quiere hablar”, comentó el conductor.

“Le dije ‘decile que la queremos escuchar, no sabemos nada de qué piensa esa mujer”, comentó entre risas sobre la respuesta que le dio a Messi en esa conversación.

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La fuerte crítica de Julia Mengolini a Messi y la Selección Argentina y su posterior aclaración

Julia Mengolini fue duramente cuestionada en las redes por sus polémicas declaraciones sobre Lionel Messi y la Selección Argentina en el contexto del comienzo del Mundial 2026.

"En este país, cuando Messi le hizo de escolta a Trump, mucha gente resultó muy dolida", arrancó la conductora en su programa por FutuRock.

Y siguió: "Nosotros dijimos que no nos sorprende del todo, pero nos duele. Vamos a ver qué nos pasa cuando empiece el Mundial, si nos vamos a copar o no. A mí, en lo personal, me cuesta sentir algo por este Mundial".

La periodista explicó que la política terminó tiñendo sus recuerdos del campeonato mundial de Qatar 2022. "Me pasé de politizada. Se me nubla el recuerdo y la felicidad del último Mundial. Me acuerdo y siento una mezcla de felicidad y tristeza", reconoció.

Y recurrió a una imagen de la película Intensamente: "¿Vieron cuando la bolita amarilla se tiñe de azul y queda bicolor? Es un recuerdo agridulce, pero no por la nostalgia, más bien porque después el país se puso demasiado oscuro".

Después de que sus declaraciones se viralizaran y desataran una ola de críticas, Julia Mengolini salió a responder. "Ayer he sido cancelada por quinta vez", lanzó con ironía. Y aclaró: "Me pone muy contenta por los tres goles de Messi".

La periodista también se defendió de quienes la acusaron de ir en contra del seleccionado y explicó contundente: "Yo no boicoteo a la Selección. Los que boicotean a la Selección son Clarín y La Nación, que operan contra Chiqui Tapia".

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