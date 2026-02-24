El Gobierno acelera la aprobación del acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea para este jueves

Qué se trata este jueves

Así, el temario del jueves incluirá el proyecto impulsado por el Ejecutivo para modificar la Ley de Glaciares, iniciativa con dictamen desde diciembre que había quedado relegada cuando la Cámara alta debatió la reforma laboral semanas atrás. La propuesta busca redefinir la zona periglacial, habilitar ciertas actividades productivas y ampliar facultades provinciales sobre el control de recursos naturales.

De aprobarse ese último proyecto, Diputados lo tratará ya en el período de sesiones ordinarias que se abrirán a partir del 1 de marzo, con el discurso que el presidente Javier Milei dará este domingo a las 21.

Según la presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, el proyecto sobre glaciares resultó “más dificultoso de lo que parecía” y se necesitó más tiempo para alcanzar un acuerdo.

Además, se prevé tratar el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. El Poder Ejecutivo ya lo designó en comisión y la Comisión de Acuerdos completó la audiencia pública previa a su eventual aprobación en el recinto.

Régimen Penal Juvenil pasó al viernes

El proyecto que iba a ser tratado el jueves y que deberá esperar un día más es el de la modificación del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

De esa manera, compartiría sesión con la ley de Modernización Laboral que fue aprobada en Diputados con cambios, por la eliminación del artículo 44, vinculado a la licencias por enfermedad. La presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, se respetarán las modificaciones hechas por la Cámara alta. "Fue el compromiso que tomaron en Diputados, así que se va a respetar”, aseguró la ex ministra de Seguridad en una entrevista que brindó este lunes con A24.

Con apoyo de bloques dialoguistas como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, el oficialismo de La Libertad Avanza confía en reunir los votos necesarios para aprobar los proyectos antes de que finalice el período extraordinario.