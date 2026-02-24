Así fue el explosivo ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada

Fiel seguidor histórico del programa, Kennys no ocultó su fanatismo por el formato y recordó a algunas figuras icónicas del reality: “Soy muy fan de Gran Hermano siempre lo digo, Gastón Trezeguet era mí jugador, Tamara, Marianela Mirra que todavía quedan en la imágen de todos los que vimos Gran Hermano, entro a jugar, a ganar y a sacarles el dinero”.

El momento más emotivo llegó cuando las cámaras mostraron a su familia en el estudio. Allí lo esperaban su madre, su pareja Roi, otros familiares y también Mariano de la Canal, histórico fan número uno de Wanda Nara, quien no quiso perderse una noche tan especial.

Con una historia de esfuerzo, sueños cumplidos y mucha ambición de juego, Kennys Palacios ya dejó en claro que no entró a la casa solo a vivir la experiencia: quiere ganar y hacer historia en Gran Hermano Generación Dorada.

Cuál fue el posteo de Kennys Palacios que generó polémica por bancar a la China Suárez

Semanas atrás, un simple posteo terminó desatando una mini bomba mediática. El protagonista inesperado fue Kennys Palacios, histórico aliado de Wanda Nara y su principal defensor en cada escándalo.

Acostumbrado a salir al cruce cuando alguien critica a la empresaria, ya sea Mauro Icardi, periodistas o incluso la propia China Suárez, esta vez Kennys sorprendió con un mensaje que nadie esperaba.

En su cuenta de X (exTwtter) escribió: “En el Barro 2” (Netflix), acompañado de emojis de fuego . La frase hacía referencia al estreno de la segunda temporada de En el barro, la serie derivada de El Marginal protagonizada por la China Suárez, que llegó a la pantalla el 13 de febrero con mucha expectativa.

El detalle no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de comentarios preguntándose cómo el amigo más leal de Wanda podía bancar públicamente un proyecto encabezado por quien durante años fue señalada como la tercera en discordia del escándalo más famoso del espectáculo. “Esta sí que no la venía venir, que triste” y “Uno que está jugando con fuego”, fueron algunas de las respuestas al posteo.

Lejos de esquivar la polémica, Kennys salió a responder con ironía: “Perdón, ¿qué tiene que ver la serie? Dios, qué enferma la gente, besos”.

Pero el ruido ya estaba instalado. Más aún si se recuerda que en otros estrenos de la China no faltaron indirectas ni competencias televisivas desde el entorno de Wanda.

Mientras algunos usuarios defendieron a Palacios, marcando que se puede separar lo profesional de lo personal, otros fueron más filosos y hablaron de posibles tensiones o un distanciamiento reciente entre el peluquero y la conductora de MasterChef Celebrity.

Tweet de Kennys Palacios