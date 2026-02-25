Solange Abraham regresó a Gran Hermano y va por todo: la ex GH 2011 que busca la revancha definitiva
A 15 años de su recordado paso por la casa, la ex participante de GH, Solange Abraham, vuelve recargada a Gran Hermano Generación Dorada con un solo objetivo: tomarse revancha.
25 feb 2026, 00:26
Solange Abraham regresó a Gran Hermano Generación Dorada: quién es la exGH que va por la revancha
Solange Abraham vuelve a meterse en la casa más famosa del país con un solo objetivo: tomarse revancha. A 15 años de haber quedado a un paso de la final en Gran Hermano Argentina 2011, la tucumana regresa recargada a Gran Hermano Generación Dorada y avisa que no piensa desperdiciar esta nueva oportunidad.
“Soy como un perro de caza, me enfoco y lo logro”, lanzó con seguridad en su presentación oficial, dejando en claro que su versión actual viene con más experiencia, carácter y ambición. Aquella vez, Sol estuvo muy cerca de la gran definición en una edición que terminó consagrando a Cristian Urrizaga.
Instalada hoy en Recoleta, la ex GH no dudó en exponer sus verdaderas intenciones antes de volver al encierro: “Vengo por una revancha, me gustaría ganarlo, que no lo gané hace 15 años y estoy segura que hoy lo puedo hacer. Y vengo por un capricho, que es entrar a la casa y ganar Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá”.
Embed
Cómo fue su recordado paso por Gran Hermano 2011
Con apenas 22 años, Solange Abraham fue una de las grandes protagonistas de aquella sexta edición del reality que se emitió por Telefe. En ese entonces se presentaba como chef, soñaba con ser vedette y rápidamente se ganó un lugar fuerte dentro del juego.
Terminó en el quinto puesto, quedando muy cerca de la final de cuatro participantes, y fue la mujer que más tiempo permaneció en la casa: 126 días de aislamiento. A lo largo de su estadía enfrentó seis placas de nominados y se convirtió en una de las figuras más combativas de la temporada.
Tras su salida en 2011, Abraham se volcó de lleno al mundo del espectáculo. Incursionó en la actuación, el modelaje y la conducción televisiva, liderando ciclos como En estéreo y Fuera de eje. Además, lanzó su propia marca de ropa infantil y recientemente estuvo al frente del podcast El Casting.
En lo personal, es madre de Delfina, nacida en 2017, fruto de su relación con Marcelo Da Corte, de quien ya se separó.
Ahora, con más recorrido, seguridad y una espina clavada desde hace años, Solange vuelve a jugar fuerte. Y por lo que promete, no piensa irse con las manos vacías.