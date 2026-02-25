Solange Abraham regresó a Gran Hermano y va por todo: la ex GH 2011 que busca la revancha definitiva

Terminó en el quinto puesto, quedando muy cerca de la final de cuatro participantes, y fue la mujer que más tiempo permaneció en la casa: 126 días de aislamiento. A lo largo de su estadía enfrentó seis placas de nominados y se convirtió en una de las figuras más combativas de la temporada.

Tras su salida en 2011, Abraham se volcó de lleno al mundo del espectáculo. Incursionó en la actuación, el modelaje y la conducción televisiva, liderando ciclos como En estéreo y Fuera de eje. Además, lanzó su propia marca de ropa infantil y recientemente estuvo al frente del podcast El Casting.

En lo personal, es madre de Delfina, nacida en 2017, fruto de su relación con Marcelo Da Corte, de quien ya se separó.

Ahora, con más recorrido, seguridad y una espina clavada desde hace años, Solange vuelve a jugar fuerte. Y por lo que promete, no piensa irse con las manos vacías.