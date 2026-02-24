Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a todos sus participantes tras diez nuevos ingresos
Tras el ingreso de los primeros 18 jugadores, la casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó a diez nuevos participantes y terminó de conformar el plantel definitivo de esta edición.
24 feb 2026, 22:48
Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a todos sus participantes tras diez nuevos ingresos
Tras los primeros 18 ingresos, la casa de Gran Hermano Generación Dorada quedó oficialmente completa y el juego empezó a desplegar toda su intensidad. Con cada participante cruzando la puerta y enfrentándose por primera vez al encierro, se terminó la etapa de expectativas y comenzó la verdadera competencia.
La primera en ingresar y sumarse a sus compañeros fue Solange Abraham, ex Gran Hermano 2011, sorprendió con su nueva apariencia física y apuesta a una revancha en el reality.
Quien tomó la posta y cruzó la puerta después fue Martín Rodríguez, oriundo de Canning y campeón argentino de crossfit, un perfil que combina disciplina, carácter competitivo y una impronta frontal que promete dar que hablar dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
En tercer lugar cruzó la puerta de la casa Cinzia Francischiello, quien llegó desde Venezuela con una energía arrolladora que se sintió apenas puso un pie en el estudio.
Detrás de ella ingresó Franco Zunino, personal trainer que vivió varios años en Miami y que llegó a la casa con una impronta descontracturada y segura. Con físico trabajado y actitud relajada, se presentó como alguien acostumbrado a los desafíos y al contacto constante con la gente.
El quinto en ingresar fue nada menos que Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda Nara, figura habitué de los medios y confeso fanático del reality.
Desde Bariloche, llegó el momento de Lola para ingresar a la casa de Gran Hermano. Simpática, con una risa contagiosa, pero concentrada en el juego.