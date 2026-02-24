Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a todos sus participantes tras diez nuevos ingresos

Cinzia Francischiello

Detrás de ella ingresó Franco Zunino, personal trainer que vivió varios años en Miami y que llegó a la casa con una impronta descontracturada y segura. Con físico trabajado y actitud relajada, se presentó como alguien acostumbrado a los desafíos y al contacto constante con la gente.

Franco Zunino (1)

El quinto en ingresar fue nada menos que Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda Nara, figura habitué de los medios y confeso fanático del reality.

Desde Bariloche, llegó el momento de Lola para ingresar a la casa de Gran Hermano. Simpática, con una risa contagiosa, pero concentrada en el juego.

