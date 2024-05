El Gobierno acepta cambios en la Ley Bases: ¿qué negocia con los radicales y otros bloques aliados?

Tras reunirse en un departamento privado con Lousteau, Francos recibió este lunes en su despacho de la Casa Rosada al gobernador radical del Chaco, Leandro Zdero, con las expectativas de llegar a tiempo para el pacto del 25 de mayo.

La polémica por el RIGI y los cambios que podrían imponer los radicales

Nicolás Posse recibió este jueves a diputados y senadores radicales con el nuevo proyecto de ley de reforma laboral. Foto Jefatura de Gabinete..jpg

En la Casa Rosada prometen sostener los cambios consensuados en el Senado si la ley bases vuelve con cambios a la Cámara de origen, Diputados.

Este lunes, uno de los hombres más cercanos a Milei, el vocero Manuel Adorni, salió a defender el RIGI de las críticas no solo de Lousteau, sino del kirchnerismo, que denuncia la posibilidad de que los beneficios que otorgaría de aprobarse ese artículo, otorgaría a empresas multinacionales de extraer ganancias y saquear los recursos naturales por 30 años.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/javierlanari/status/1790025778882654643&partner=&hide_thread=false Dicen que el RIGI es un "saqueo al país", que los empresarios "la van a fugar" y que "las Pymes se van a fundir". Todo lo contrario: el RIGI es más empleo, más empresas tributando y más desarrollo... — Javier Lanari (@javierlanari) May 13, 2024

Adorni afirmó esta mañana que el Régimen Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que está contenido en la Ley Bases "no impulsa el saqueo de recursos" como denuncia la oposición, y defendió el proyecto al sostener que es un sistema de beneficios impositivos a grandes inversores para "dar impulso a la economía, a las inversiones y al empleo”, y permitirá “triplicar el nivel de las exportaciones en una década”.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni señaló que en la Argentina “el PBI per cápita es el más bajo de hace 13 años y hace 10 que el volumen de exportaciones y el empleo no crecen”. En ese marco destacó que el RIGI atraerá inversiones superiores a los 200 millones de dólares que “no se realizan si no existe la estabilidad tributaria y cambiaria que hoy estamos intentando generar”.

El funcionario resaltó que el nuevo Régimen de Incentivos “va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva”.

Entre los negociadores del gobierno sostienen que Milei estaría dispuesto a acepar modificaciones de "redacción" al capítulo relacionado con el blanqueo de capitales, tal como reclaman sectores del radicalismo, como son limitaciones para que no tengan beneficios al blanqueo familiares y hermanos de funcionarios o quienes ya hayan adherido en blanqueos anteriores.

"Es posible llegar a votar la ley el jueves 23 con mucha voluntad. Si hay tratamiento en el Senado y vuelve a diputados con modificaciones, se mantendrán esos cambios. No queremos ninguna trampa, vamos con la mejor buena fe", dijo una fuente de la Casa Rosada a A24.com, abriendo el paraguas, admitiendo que por estas horas, todavía nada estaba cerrado.

Y agregó: "Las modificaciones que se hagan en el Senado si son consensuadas se respetarán. Pero si avanzan con cambios sin consenso, y se insiste con el texto original en Diputados, también se estará dentro de las reglas de la democracia",

Además, el Gobierno aceptó incluir entre los 10 puntos de la firma del Pacto de Mayo a la Educación, a cambio de sacar el capítulo de la reforma política.

jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con el subsecretario de ASuntos Internacionales del TEsoro de EEUU. Jay Shambaugh. Foto jefatura de Gabinete..jpg

En ese clima de incertidumbre, deberá presentar el próximo miércoles su primer informe de gestión ante el Senado el jefe de Gabinete de Milei, Nicolás Posse, un hombre al que pocos fuera del círculo del Gabinete le conocen la voz, y que hoy recibe fuertes cuestionamientos dentro del propio gobierno por el virtual congelamiento de la gestión. Casi el 65% de los funcionarios con cargos del Estado sin designar y por ende, trabajando sin cobrar. Situación en la que están muchos funcionarios que responden a la propia hermana del presidente, jefa política, Karina Milei.