El Gobierno anunció que el Lago Acigami se volvió a llamar Lago Roca: "La Patria no se vende"

Embed

Además, Manuel Adorni confirmó que la administración de Parques Nacionales se presentó como querellante en todas las causas de usurpaciones de tierras, al mismo tiempo que anunció que se terminó con la propagación de banderas y simbolismos "pseudo mapuches".

"Se revisaron todos los acuerdos que hizo la gestión anterior con falsas comunidades mapuches para cederles áreas protegidas en un claro ataque a la soberanía nacional", aclaró el vocero presidencial.

Asimismo, Adorni dijo: "En este sentido, desde el viernes pasado el Lago Acigami para quienes no lo sepan, Acigami es un nombre aborigen que significa bolsa alargada, vaya a ver dios que tenía que ver, ahora se volvió a llamar Lago Roca como era hasta el año 2008. En honor, por supuesto, al prócer Julio Argentino Roca, expresidente de la república y artífice de la consolidación del estado nación, quien con su visión y liderazgo terminó por delimitar la extensión en nuestro territorio.

Y finalizó: "Bajo la administración del presidente Milei la Patria no se vende".

Más declaraciones de Adorni: economía y "amedrentamiento" a Pettovello

El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo este martes que en Argentina “hay que seguir sincerando las tarifas”, en relación con los aumentos que afrontan los usuarios en el último tiempo.

Consultado sobre si la suba en las tarifas tendrá un impacto en la inflación. “Va a tener un impacto en los índices de inflación, entendemos que va a ser bastante marginal. Hay que seguir sincerando las tarifas en Argentina”.

conferencia-de-prensa-de-manuel-adorni-vocero-presidencial-1751758.jpg

Sobre la ausencia de Pettovello en la reunión de Gabinete afirmó: “Ayer me había anunciado que no venía a la reunión de Gabinete. Tenía un tema de salud con un familiar que tenía que ir a visitar. Y al margen de eso, tenía actividades que no le permitían estar. Nada extraño”.

“Pettovello me contó que rompieron parte de su alambrado y trataron de ingresar. Entiende que fue ni más ni menos que una consecuencia de amedrentamiento y de intentar asustarla por el destape de corrupción más grande de las últimas décadas”, sentenció Adorni.