El Gobierno calificó como un éxito la gira de Javier Milei en EE.UU. y Chile

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantilanJuli223/status/2031990953502789753&partner=&hide_thread=false El abrazo entre @JMilei y @FlavioBolsonaro en Chile marca la consolidación del Eje del Sur. Con Kast en Chile, Milei en Argentina y el ascenso de Flavio en Brasil, el mapa político de Sudamérica está cambiando de piel. No es solo afinidad ideológica, es la construcción de un… https://t.co/jpaJPDBHDk — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) March 12, 2026

En el video, Milei saluda a Flavio, el hijo de Jair Bolsonaro, y en medio de un abrazo, le dijo: "Hola! Sabés que te estoy apoyando, vas a ganar, dale!", se escucha en la voz de Milei.

El balance del "Argentina Week" organizado por JP Morgan y Bank of America en Nueva York

Quirno Milei Argentina Week

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo calificó como "mejor imposible" la cumbre con empresarios que abrió Milei con un discurso con fuertes críticas a empresarios argentinos y un llamado a norteamericanos a invertir en el país, como un éxito por las expectativas que generó la comitiva oficial encabezada por el presidente, pero de la que participaron 10 gobernadores de la oposición dialoguista, y seis ministros, entre ellos, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Karina Milei y Pablo Quirno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2031893417882517905?s=20&partner=&hide_thread=false Recién terminando el tercer día de infinitas reuniones. Mejor Imposible! No hay NINGUNA DUDA que Argentina será próspera!!

En los próximos días les iré contando (hoy gana el cansancio!) — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

Tras terminar su exposición el miércoles a la noche, Caputo posteó un mensaje que fue difundido por Milei, en el que destacaron que "terminando el tercer día de infinitas reuniones. Mejor Imposible! No hay NINGUNA DUDA que Argentina será próspera!!".

Caputo definió así una jornada en la que el equipo económico mantuvo una reunión con los inversores financieros más importantes, más tarde con Adorni y Quirno se dividieron otros encuentros privados con los CEOS: Jim Flittering (Dow Chemical) Simon Trott (Río Tinto) Mark Nelson (Chevron) Mike Glechie (Dreyfus) Michael Goltzman (Coca-Cola) Ben Black (US Developmet Financial Corporation).

"Salió todo ESPECTACULAR. Se va a traducir en más inversiones y más trabajo para el país? Así es", resumió el ministro de Economía.

El ministro de Economía dijo en su discurso en Nueva York, que "el mayor riesgo hoy es perder la oportunidad de invertir en Argentina, el país que más va a crecer por los próximos 30 años" al defender el plan económico de Milei.

El balance de Milei

En su cuenta en X, Milei hizo un balance de los anuncios de inversiones conseguidos por el Gobierno en la Argentina Week, en el inicio del tercer año de gobierno: "TMAP!, VLLC!", expresó Milei en las siglas que abrevian el mantra que caracteriza al gobierno desde el 2023 para expresar confianza en la consolidación del modelo libertario, y que significa: "Todo Marcha Acorde al Plan" la primera, y culmina: "Viva la Libertad, Carajo".

En el mismo mensaje, Milei expuso un listado de las inversiones que espera concreten las siguientes empresas:

Mercado Libre: U$$ 3.400 millones

Río Tinto (minería): U$$ 2.500 millones

Taca Taca (minería): U$$ 5.250 millones

TGS (Vaca Muerta gas): U$$ 3.000 millones

Proyecto LNG (YPF/ENI/ADNOC): U$$ 30.000 millones

Continental Resources (Vaca Muerta/petróleo) : U$$ 100 - 200 millones al año.

Vista Energy : U$$ 1.100 millones.

Rio Tinto impulsa el desarrollo minero en Argentina con una inversión superior a los US$ 1.000 millones, consolidándose como un actor clave en el litio. La compañía opera proyectos estratégicos en Salta (Rincón), Jujuy (Laros) y Catamarca (Sal de Vida y Fénix), convirtiéndose en la única minera con producción activa en las tres provincias del NOA hacia 2026.

Taca Taca impulsa un megaproyecto minero de cobre en Salta gestionado por First Quantum Minerals con inversiones superiores a los 3.500 millones de dólares, y la billetera virtual de BANCOR para comercios y emprendedores. Bancor +31. Proyecto Minero Taca Taca (Salta). Estará ubicado en la Puna salteña, cerca de Tolar Grande para la extracción de recursos como el cobre, con subproductos de oro y molibdeno.

Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció hoy en Nueva York, durante la Argentina Week, una inversión clave para la infraestructura energética para exportar hidrocarburos derivados de la producción de Vaca Muerta. La compañía confirmó los detalles de su proyecto de líquidos de gas natural (NGL) y busca la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) para una iniciativa de 3.000 millones de dólares. Se espera la generación de ventas al exterior por 1.200 millones de dólares al año y la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo directos y ocupación para más de 15.000 indirectos.

Adorni minimizó el escándalo y se volvió a mostrar con su esposa al finalizar la Argentina Week

Manuel Adorni en Nueva York

Lejos del escándalo por la inclusión de la esposa de Adorni en la comitiva presidencial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerró el evento empresario en Nueva York, denunciando a la oposición de intentar empañar la gira norteamericana con "fack news", y su esposa lo acompañó sentada en la primera fila.

Y al arribar a Buenos Aires, compartió un mensaje en X en el que un usuario libertario @traductor, se plegó a la línea del Gobierno que acusa el escándalo en la intensión de desestabilizar al jefe de Gabinete de Javier y Karina Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/2032014421644513635?s=20&partner=&hide_thread=false Los profesionales de la política siempre van a querer limpiar a un sujeto como este.



Los que pagamos impuestos sabemos bien qué tipo de persona es; y por qué tanto a él, como a Milei, algunos los odian tanto.



GRAN JEFE DE GABINETE @madorni pic.twitter.com/l0Q1l7R8eF — Traductor (@TraductorTeAma) March 12, 2026

Milei arribó la noche del miércoles a Buenos Aires, después de una larga gira de casi una semana por Estados Unidos y Chile. Primero participó de la cumbre "Escudo de América", convocado por Trump en Miami con una decena de presidentes de la región, donde se anunció un nuevo bloque regional en materia de defensa estratégica ante ataques de bandas narcoterroristas y ataques externos, todos alineados a la política externa de Trump.

Desde el lunes pasado Milei encabezó la comitiva del Gobierno que participó de la Argentina Week en Nueva York que terminó este miércoles, con su participación junto a Karina Milei y el canciller Quirno, en la asunción de Kast en Chile.

Esta noche, Milei tiene previsto partir en otro viaje relámpago a España, para disertar este sábado 14, sobre su plan económico en el Foro Económico de Madrid, adonde ya participó en otras dos oportunidades.