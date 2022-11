El Gobierno denuncia "persecución" de Cambiemos contra Cristina y habló de "prostitución" judicial y mediática

De Pedro también habló de "prostitución" en la relación entre la Corte, con el Gobierno de la Ciudad y algunos medios de comunicación, al referirse a la polémica entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la disputa judicial en la distribución de los fondos de la coparticipación y el traspaso de la policía.

La dura respuesta de Wado De Pedro contra la Justicia y la oposición

Eduardo De Pedro, respondió a la pregunta de A24.com tras la reunión del Gabinete nacional, en la que se habló sobre el juicio contra Cristina Kirchner..jfif

"Como bien dijo el jefe de Gabinete, reafirmamos y estamos convencidos de lo que venimos diciendo, desde hace muchísimo tiempo, sobre la intromisión del Gobierno de Cambiemos en el Poder Judicial", dijo De Pedro y agregó: "intromisión que estuvo hecha para generar impunidad sobre delitos económicos muy serios que comprometieron a las futuras generaciones de argentinos como es la deuda externa de más de 100 mil millones de dólares con una fuga aproximadamente de 84 mil millones de dólares".

El ministro del Interior apuntó contra el ex gobierno de Mauricio Macri al señalar que "durante 4 años de gestión del gobierno de Cambiemos (hoy la alianza Juntos por el Cambio) hemos denunciado la intromisión en el Poder Judicial".

"Denunciamos cuando se nombraron dos jueces de la Corte Suprema por decreto, me tocó denunciar como consejero de la magistratura la usurpación de una banca en el Consejo de la Magistratura, me tocó denunciar que luego fue reafirmado por la Corte Suprema, el traslado ilegal de jueces, me tocó denunciar no sé, si recuerdan que el objetivo de Cambiemos que era sentenciar a Cristina Fernández de Kirchner", señaló.

Juan Manzur y EDuardo Wado De Pedro en la reunión de Gabinete nacional en Casa Rosada.jfif

En una extensa respuesta en la conferencia de prensa tras la reunión de Gabinete en la Casa Rosada, De Pedro se explayó en denuncias contra la justicia y la oposición en defensa de la vicepresidenta, de quien dijo: "la quieren sentenciar por haber hecho las cosas bien".

Entre esas irregularidades en la relación justicia y oposición, De Pedro dijo que "venía también con el traslado de un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires al fuero federal, trasladaron un tribunal completo, de jueces de una jurisdicción a otra. Esa barbaridad, como ya era demasiado, la Corte la freno inmediatamente y en el momento donde se hizo".

"Con lo cual -señaló-, venimos diciendo que la persecución contra Cristina no es algo que tenga que ver con el código penal, sino que es una persecución que tiene que ver con el código electoral".

"Están persiguiendo a la dirigente de mayor volumen político de la Argentina. Están persiguiendo a una persona dos veces presidenta, actual vicepresidenta, por las cosas que hizo bien", denunció el ministro del Interior, a una semana del fallo del tribunal que investiga denuncias de corrupción contra el anterior gobierno de Cristina Kirchner en obras de vialidad, por la cual el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión.

Noticia en desarrollo