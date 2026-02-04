Wanda Nara cruzó un límite y ahora enfrenta una nueva denuncia: de qué se la acusa y por qué estalló la polémica

La tensión escaló aún más cuando Zaffora agregó: "La licenciada Mattera está furiosa con esto". En ese contexto, el abogado y panelista César Carozza intervino para marcar los límites legales: "Más que una multa no le pueden imponer".

Sin embargo, Zaffora insistió en el malestar del entorno de Icardi: "Lo que me dicen de parte de los abogados de Icardi es que no van a tolerar más ningún tipo de filtración". Y cerró con una frase que expone la preocupación del jugador: "Le preocupa más que nada por las hijas".

Qué dijo Elba Marcovecchio contra Wanda Nara tras la dura acusación a Mauro Icardi

Menos de medio día después de las fuertes declaraciones de Wanda Nara, quien acusó públicamente a su exesposo Mauro Icardi de ser “deudor alimentario” por una cifra cercana a los 600 mil dólares, este miércoles fue Elba Marcovecchio quien salió a dar precisiones y poner paños fríos sobre el tema.

En una entrevista con Intrusos (América TV), la abogada del futbolista se mostró prudente pero al mismo tiempo contundente al desmentir lo dicho por la empresaria. "Te voy a aclarar en la medida que puedo. Sale la señora Wanda Nara a instalar cosas que no son y nos coloca en la situación de tener que aclararlo en medios, porque en la Justicia ya está aclarado. No te puedo decir la cifra pero 600 mil dólares no es. Es menos, es lo que puedo decir. Son cuestiones que tienen que tratarse en el expediente", explicó Marcovecchio.

Además, remarcó con firmeza: "Cuánto más se somete a los medios, menos razón hay en el expediente... lo hemos acreditado muchas veces en este caso puntual. Hay un discurso televisivo que no tiene nada que ver".

Luego de esa aclaración, la letrada dejó de lado el tono diplomático y apuntó directamente contra lo expresado por Wanda en DDM el día anterior: "Lo que hizo y dijo ayer es grosero", lanzó. Y volvió a subrayar: "Si más se somete a los medios, menos razón tenés", dejando en evidencia la estrategia mediática de la conductora de MasterChef Celebrity para instalar su versión de los hechos.