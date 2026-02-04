Las impactantes imágenes con las que Federico Bal revivió su lucha contra el cáncer

En el Día Mundial contra el Cáncer, Federico Bal volvió a utilizar sus redes sociales para reflexionar sobre uno de los momentos más duros de su vida: el diagnóstico de cáncer de intestino que recibió en 2020, en plena pandemia por Covid-19.
Fede Bal compartió imágenes de su tratamiento durante la pandemia y un video íntimo junto a su mamá, Carmen Barbieri, que conmovió a sus seguidores.
A casi seis años de aquel episodio, el actor abrió su álbum personal y publicó una serie de imágenes que retratan el proceso de tratamiento. En una de ellas se lo ve junto a un profesional de la salud, ambos con barbijo, en una sala médica marcada por los protocolos sanitarios de la época. En otra foto aparece sentado sobre el equipo de radioterapia, con bata y cubrezapatos, reflejando la rutina de los días de quimio y controles.
El posteo también incluyó un video íntimo y profundamente emotivo: el momento en el que Fede llega a la casa de su madre, Carmen Barbieri, para contarle que el tumor había desaparecido y que no sería necesario someterse a una operación. La reacción de Carmen, llorando de alivio en la puerta de su casa, rápidamente se viralizó.
Junto a las imágenes, Bal escribió un extenso mensaje que resume su experiencia y el significado de la fecha: “Hoy 4/2 es el día mundial contra el cáncer. Y no es un día más. Es un día para recordar, para abrazar, agradecer. Viendo estas fotos, no puedo dejar de emocionarme al reconocer la lucha que tuve que darle, los cambios que tuve que hacer y lo mucho que pasó. Ese soy yo, en plena pandemia, el día que termine la quimio y radioterapia y me dijeron que el tumor se había ido y que no iba a ser necesario operarme. Lo primero que hice fue ir a contarle a mi mamá, ahí ven su reacción en el video”.
Y en la misma línea agregó: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad. Es un día para seguir peleándola si estás en tratamiento. Es un día para agradecer a los que te acompañaron en el proceso. Es un día para seguir escuchando tu cuerpo y seguir haciéndote los controles y estudios de rutina. Es un día para agradecer estar vivo. Todo mi amor para los que perdieron a sus seres queridos por esta puta enfermedad y todo mi apoyo a los que le siguen dando batalla”.
El testimonio se sumó a las campañas de concientización que se multiplicaron en redes durante la jornada, destacando la importancia de la prevención, los controles médicos y el acompañamiento durante el tratamiento.
Cabe recordar que el conductor siempre se mostró abierto a hablar de su experiencia. Durante más de cuatro meses compartió con sus seguidores distintos momentos de su proceso médico y, tiempo atrás, volvió a generar impacto al filmarse mientras se realizaba una videocolonoscopía para promover los chequeos de rutina.
En diciembre del año pasado, Evelyn Botto y Fede Bal armaron las valijas y se fueron juntos a Nueva York para pasar la Navidad y disfrutar de su primera escapada romántica como pareja, apenas semanas después de confirmar la relación.
Desde las redes, la locutora mostró un costado más cotidiano del viaje con una selfie en una estación de subte, súper abrigada con campera y gorro de piel sintética, bien en sintonía con el frío neoyorquino.
Fede, en tanto, optó por compartir uno de los clásicos turísticos de la ciudad: su paso por el Museo Americano de Historia Natural, donde se fotografió frente a la emblemática ballena azul que sorprende a miles de visitantes cada año. En otra postal juntos al aire libre, el actor sumó una frase breve pero cargada de complicidad: “¿Cómo?”, acompañada por un corazón.
Entre paseos, gestos románticos y guiños virtuales, Evelyn y Fede dejaron en claro que el vínculo avanza firme, consolidándose con un viaje soñado que combinó amor, turismo y mucha química desde Instagram.