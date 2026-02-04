Las impactantes imágenes con las que Federico Bal revivió su lucha contra el cáncer

Y en la misma línea agregó: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad. Es un día para seguir peleándola si estás en tratamiento. Es un día para agradecer a los que te acompañaron en el proceso. Es un día para seguir escuchando tu cuerpo y seguir haciéndote los controles y estudios de rutina. Es un día para agradecer estar vivo. Todo mi amor para los que perdieron a sus seres queridos por esta puta enfermedad y todo mi apoyo a los que le siguen dando batalla”.

El testimonio se sumó a las campañas de concientización que se multiplicaron en redes durante la jornada, destacando la importancia de la prevención, los controles médicos y el acompañamiento durante el tratamiento.

Cabe recordar que el conductor siempre se mostró abierto a hablar de su experiencia. Durante más de cuatro meses compartió con sus seguidores distintos momentos de su proceso médico y, tiempo atrás, volvió a generar impacto al filmarse mientras se realizaba una videocolonoscopía para promover los chequeos de rutina.

Publicación Fede Bal 1

Publicación Fede Bal 2

Embed

Cuál fue el primer viaje de Fede Bal y Evelyn Botto

En diciembre del año pasado, Evelyn Botto y Fede Bal armaron las valijas y se fueron juntos a Nueva York para pasar la Navidad y disfrutar de su primera escapada romántica como pareja, apenas semanas después de confirmar la relación.

Desde las redes, la locutora mostró un costado más cotidiano del viaje con una selfie en una estación de subte, súper abrigada con campera y gorro de piel sintética, bien en sintonía con el frío neoyorquino.

Fede, en tanto, optó por compartir uno de los clásicos turísticos de la ciudad: su paso por el Museo Americano de Historia Natural, donde se fotografió frente a la emblemática ballena azul que sorprende a miles de visitantes cada año. En otra postal juntos al aire libre, el actor sumó una frase breve pero cargada de complicidad: “¿Cómo?”, acompañada por un corazón.

Entre paseos, gestos románticos y guiños virtuales, Evelyn y Fede dejaron en claro que el vínculo avanza firme, consolidándose con un viaje soñado que combinó amor, turismo y mucha química desde Instagram.