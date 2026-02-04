Conmoción: murió Juan Carlos Velázquez, el "mini" de Duro de Domar
Este miércoles 4 de febrero se conoció una triste noticia: murió Juan Carlos Velázquez, quien supo formar parte del histórico programa Duro de Domar. El público lo recuerda especialmente por su personaje “El Mini”, con el que logró gran popularidad y se ganó el cariño de los televidentes.
Este miércoles 4 de febrero se informó la muerte a los 64 años deJuan Carlos Velázquez, recordado como “El Mini” de Duro de Domar que en aquel entonces conducía Robero Pettinato. La triste noticia fue confirmada por los familiares del actor.
Juan Etchegoyen fue quien dio a conocer la noticia luego de comunicarse con el hermano del humorista, en el marco de una nota para Mitre Live. Según relató el periodista, la confirmación llegó tras una conversación íntima y respetuosa, en la que la familia compartió el dolor por la pérdida y pidió resguardar la privacidad en este difícil momento.
Desde terapia intensiva, Juan Carlos había contado que fue su hermano quien lo llevó al hospital: “Sentía un fuertísimo dolor de pecho, me costaba hasta ir al baño. Los médicos me dijeron que tenía neumonía y las arterias tapadas”.
Quién era Juan Carlos "El Mini" Velázquez
Juan Carlos Velázquez fue un personaje muy recordado de la televisión. A través de su personaje “El Mini”, en Duro de Domar, interpretó a distintas figuras vinculadas a los temas del momento. En los últimos años, antes de su fallecimiento, había atravesado diversos episodios que le hicieron el día a día muy difícil.
Velázquez nació en Paraguay, y llegó hace 50 años a Argentina, donde sufrió bullyingpor su estatura, aunque lo superó a través de la fe, ya que desde los 24 se hizo fiel asistente a la Iglesia Pentecostal de Béccar.
Durante sus apariciones en el ciclo conducido por Pettinato, el artista irrumpía en el piso del programa con su frase “Roberto (Pettinato) estoy re caliente”. Más allá del éxito que tuvo su actuación en ese formato, con el paso de los años, el actor debió reinventarse por la falta de propuestas laborales.
En el ciclo que comenzó en América, pasó a eltrece y luego a El Nueve, el humorista hacía imitaciones de famosos en versión “Mini”, tal cual lo hace en la actualidad Leo Raft en Bendita a modo de homenaje. En ese programa, Juan Carlos trabajó alrededor de 15 años.
En 2021 se supo que, a pesar de haber trabajado con varios conductores famosos como Pettinato, Mauro Viale o Lucho Avilés, Juan Carlos se encontraba desempleado. Tras haber sido parte de Polémica en el Bar en 2017, dejaron de convocarlo de la TV y eso lo llevó a gastarse sus ahorros de años para sobrevivir mientras se la rebuscaba como podía para seguir adelante. En diciembre se lo vio por última vez en Bendita haciendo imitaciones junto a Raft.
“Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico, para los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados”, le contó a Etchegoyen en una entrevista que le hizo ese año, al tiempo que contaba que tuvo que mudarse a vivir con su madre y sus hermanos.
En 2024, Juan Carlos fue internado de urgencia en el Hospital San Isidro. Desde ese lugar, el Mini se comunicó con el periodista de Mitre Live y le contó que lo habían operado para destaparle una arteria, y reveló que ya tenía seis stents de intervenciones anteriores.
La noticia generó un profundo pesar en el mundo televisivo, donde era muy querido y respetado. Compañeros, productores y seguidores del ciclo recordaron su calidez humana y el carisma con el que supo ganarse un lugar en la pantalla, lo que hizo que su partida se sintiera con especial fuerza entre quienes compartieron trabajo y audiencia con él.