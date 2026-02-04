Conmoción: murió Juan Carlos Velázquez, el "mini" de Duro de Domar

Velázquez nació en Paraguay, y llegó hace 50 años a Argentina, donde sufrió bullyingpor su estatura, aunque lo superó a través de la fe, ya que desde los 24 se hizo fiel asistente a la Iglesia Pentecostal de Béccar.

Durante sus apariciones en el ciclo conducido por Pettinato, el artista irrumpía en el piso del programa con su frase “Roberto (Pettinato) estoy re caliente”. Más allá del éxito que tuvo su actuación en ese formato, con el paso de los años, el actor debió reinventarse por la falta de propuestas laborales.

En el ciclo que comenzó en América, pasó a eltrece y luego a El Nueve, el humorista hacía imitaciones de famosos en versión “Mini”, tal cual lo hace en la actualidad Leo Raft en Bendita a modo de homenaje. En ese programa, Juan Carlos trabajó alrededor de 15 años.

En 2021 se supo que, a pesar de haber trabajado con varios conductores famosos como Pettinato, Mauro Viale o Lucho Avilés, Juan Carlos se encontraba desempleado. Tras haber sido parte de Polémica en el Bar en 2017, dejaron de convocarlo de la TV y eso lo llevó a gastarse sus ahorros de años para sobrevivir mientras se la rebuscaba como podía para seguir adelante. En diciembre se lo vio por última vez en Bendita haciendo imitaciones junto a Raft.

“Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico, para los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados”, le contó a Etchegoyen en una entrevista que le hizo ese año, al tiempo que contaba que tuvo que mudarse a vivir con su madre y sus hermanos.

En 2024, Juan Carlos fue internado de urgencia en el Hospital San Isidro. Desde ese lugar, el Mini se comunicó con el periodista de Mitre Live y le contó que lo habían operado para destaparle una arteria, y reveló que ya tenía seis stents de intervenciones anteriores.

La noticia generó un profundo pesar en el mundo televisivo, donde era muy querido y respetado. Compañeros, productores y seguidores del ciclo recordaron su calidez humana y el carisma con el que supo ganarse un lugar en la pantalla, lo que hizo que su partida se sintiera con especial fuerza entre quienes compartieron trabajo y audiencia con él.