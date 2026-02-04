Harta de las críticas a su cuerpo, Melody Luz lanzó un fuerte descargo: "Son insoportables"

Melody Luz se hartó. Tras recibir constantes críticas sobre su cuerpo, la bailarina decidió poner un freno y realizó un extenso y fuerte descargo en sus redes sociales, donde dejó en claro su postura y defendió su manera de mostrarse sin filtro.
Cansada de las críticas constantes a su cuerpo, Melody Luz hizo un fuerte descargo en sus redes sociales.
Todo comenzó cuando la pareja de Alex Caniggia compartió una consulta que le hizo una usuaria: "¿Estás embarazada o inflamada?".
Acto seguido, Melody respondió: “Es un poco desgastante intentar mostrar lo que me gusta hacer y que solo opinen de cómo tengo la panza. No necesito ni quiero cambiar nada de mi alimentación ni de mi cuerpo porque estoy bien”. La bailarina además celebró un logro personal: “Mismo al fin estoy logrando subir de peso”.
“Quizás se acostumbraron a ver panzas chatas porque, por si no sabían, Argentina es el segundo país con más TCA del mundo. Quizás no lo sepan porque personas como ustedes los generan con sus comentarios”, reflexionó sobre los estándares de belleza y los trastornos alimenticios.
En otra historia, la influencer compartió otro mensaje recibido: “¿Usaste faja, Melo, después del embarazo? Porque la nena ya tiene un año y se nota la pancita”. Ante esto, Luz no dudó en responder: "Son realmente insoportables".
La bailarina continuó su descargo en otra historia, ampliando su mirada sobre las críticas que reciben las mujeres: "Después critican también las tetas de plástico, las lipos, las inyecciones. Se preguntan cómo las mujeres podemos llegar a eso. Ah, porque las no tetas, la panza no chata, los labios finos también están mal...".
Para cerrar, Melody remarcó: "Entonces, chicas, muéstrense y hagan lo que se les canta el or... porque gente al pedo que no hay p... que les venga bien hay en todos lados".
Wanda Nara decidió no dejar pasar un comentario ofensivo de Alex Caniggia y, según reveló Laura Ubfal en el ciclo de streaming Bondi Live que conduce junto a Nazarena Vélez, lo llevará a la Justicia. ¿La razón? "Porque la trató de Peppa Pig”, indicó la periodista.
En esa misma línea, Ubfal sumó su postura personal: “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo, sea humor o no sea humor. Pero bueno, es su personalidad, es su forma de hacer polémica. Hay consecuencias”.
La repercusión fue inmediata y quien salió a hablar desde su cuenta en X fue Melody Luz, pareja del mediático y madre de su hija Venezia.
La bailarina respondió a varios usuarios que la interpelaban por los dichos de Alex y fue contundente al marcar distancia. "A él lo de él. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice/hace pero esas charlas las dejo para nuestra intimidad. Pero a mi no me metan en la misma bolsa porque no opino igual y no soy su madre como para educarlo", expresó con firmeza Melody Luz.
Más tarde, otra usuaria le escribió: "Yo como mujer no te bardearía jamás! Pero ¿por qué permitís semejante agresion hacia una mujer? Teniendo en cuenta que tienen una hija mujer y que el día de mañana también puede ser gordita, qué horror meterse con el cuerpo de alguien".
La respuesta de Melody no se hizo esperar y fue igual de clara: "¿Y qué sabes si yo lo permito o no? Y no soy su madre ni él es un niño para que yo lo vaya maternando. Sí me duele pensar que abre la puerta a que lastimen con palabras a nuestra hija, es lo que espero que algún día entienda".