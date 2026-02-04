Harta de las críticas a su cuerpo, Melody Luz lanzó un fuerte descargo: "Son insoportables"

En otra historia, la influencer compartió otro mensaje recibido: “¿Usaste faja, Melo, después del embarazo? Porque la nena ya tiene un año y se nota la pancita”. Ante esto, Luz no dudó en responder: "Son realmente insoportables".

La bailarina continuó su descargo en otra historia, ampliando su mirada sobre las críticas que reciben las mujeres: "Después critican también las tetas de plástico, las lipos, las inyecciones. Se preguntan cómo las mujeres podemos llegar a eso. Ah, porque las no tetas, la panza no chata, los labios finos también están mal...".

Para cerrar, Melody remarcó: "Entonces, chicas, muéstrense y hagan lo que se les canta el or... porque gente al pedo que no hay p... que les venga bien hay en todos lados".

melody luz harta 1

descargo melody luz 1

melody luz harta 2

melody luz descargo 3

Qué dijo Melody Luz sobre la polémica crítica de Alex Caniggia a Wanda Nara

Wanda Nara decidió no dejar pasar un comentario ofensivo de Alex Caniggia y, según reveló Laura Ubfal en el ciclo de streaming Bondi Live que conduce junto a Nazarena Vélez, lo llevará a la Justicia. ¿La razón? "Porque la trató de Peppa Pig”, indicó la periodista.

En esa misma línea, Ubfal sumó su postura personal: “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo, sea humor o no sea humor. Pero bueno, es su personalidad, es su forma de hacer polémica. Hay consecuencias”.

La repercusión fue inmediata y quien salió a hablar desde su cuenta en X fue Melody Luz, pareja del mediático y madre de su hija Venezia.

La bailarina respondió a varios usuarios que la interpelaban por los dichos de Alex y fue contundente al marcar distancia. "A él lo de él. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice/hace pero esas charlas las dejo para nuestra intimidad. Pero a mi no me metan en la misma bolsa porque no opino igual y no soy su madre como para educarlo", expresó con firmeza Melody Luz.

Más tarde, otra usuaria le escribió: "Yo como mujer no te bardearía jamás! Pero ¿por qué permitís semejante agresion hacia una mujer? Teniendo en cuenta que tienen una hija mujer y que el día de mañana también puede ser gordita, qué horror meterse con el cuerpo de alguien".

La respuesta de Melody no se hizo esperar y fue igual de clara: "¿Y qué sabes si yo lo permito o no? Y no soy su madre ni él es un niño para que yo lo vaya maternando. Sí me duele pensar que abre la puerta a que lastimen con palabras a nuestra hija, es lo que espero que algún día entienda".

Embed