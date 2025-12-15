Patricia Bullrich denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Conmebol

Según el escrito presentado, estas maniobras podrían encuadrarse en prácticas incompatibles con los principios de ética, transparencia y control patrimonial que exige el marco normativo de la CONMEBOL.

denuncia afa bullrich

Uno de los puntos más relevantes del planteo es la investigación judicial en curso sobre la sociedad Real Central S.R.L., formalmente integrada por Luciano Pantano, inscripto como monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal.

De acuerdo con la denuncia, la capacidad económica declarada por ambos socios no guardaría relación con los bienes que la empresa administra o posee, lo que despertó la atención de la Justicia y motivó la apertura de actuaciones.

Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. El predio incluye una estancia de grandes dimensiones, helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, un haras con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos. Para la denunciante, se trata de un patrimonio incompatible con el perfil económico de los titulares formales de la sociedad.

La secuencia dominial de ese inmueble es otro de los aspectos señalados como llamativos. Según consta en la presentación, la propiedad fue adquirida en 2017 por el exfutbolista Carlos Tévez. En junio de 2023, el bien pasó a manos de Malte S.R.L., empresa proveedora oficial de la AFA. Menos de un año después, el inmueble fue transferido a Real Central S.R.L., cuyos socios fueron señalados en la investigación judicial como presuntos testaferros.

La denuncia también detalla que las expensas y los gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban a nombre de Wicca S.A.S., una sociedad vinculada a María Florencia Sartirana, exsecretaria de Finanzas de la AFA, y a Juan Pablo Beacon, exdirector general ejecutivo del organismo.

Para Bullrich, este dato refuerza la hipótesis de un esquema de administración indirecta de bienes por parte de personas vinculadas a la conducción del fútbol argentino.

Otro eje del planteo apunta a las contrataciones directas entre la AFA y empresas proveedoras. En particular, se menciona el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, en el que se consigna la contratación directa de Malte S.R.L. por un monto aproximado de 550 mil dólares para la finalización de la instalación del sistema VAR. El documento oficial justifica la adjudicación en la “reconocida trayectoria y antigüedad” de la empresa como proveedora oficial del organismo.

Sin embargo, la denuncia sostiene que existirían vínculos societarios y personales entre esa empresa y exdirectivos de la AFA, lo que, a criterio de la senadora, debería haber activado mecanismos de control y prevención de conflictos de interés, tal como lo establecen las normas de cumplimiento de la CONMEBOL.

El posteo de Bullrich en sus redes sociales sobre la denuncia

A través de sus redes sociales, Bullrich fue aún más dura en el plano político. “Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, escribió, al justificar su decisión de llevar el caso a un ámbito internacional, ante la falta de controles efectivos dentro del país.

bullrich

Por ahora, desde la Conmebol no hubo una comunicación oficial sobre los pasos a seguir, aunque el reglamento del Tribunal de Ética habilita la apertura de investigaciones preliminares cuando se presentan denuncias formales con respaldo documental, como en este caso.