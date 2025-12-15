Patricia Bullrich denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Conmebol
La senadora y ex ministra de Seguridad de Nación presentó una denuncia formal y pidió que se investiguen manejos en la Asociación del Fútbol Argentino.
La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a quienes acusa de presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento que rigen para las asociaciones miembro del organismo continental.
La presentación, basada en documentación oficial y en expedientes judiciales que se encuentran abiertos en la Argentina, expone un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la senadora, comprometerían los estándares de transparencia, integridad y buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL.
En ese marco, Bullrich solicitó que el organismo sudamericano analice la conducta institucional de la AFA y determine si existieron irregularidades que ameriten sanciones disciplinarias.
El eje central de la denuncia gira en torno a la presunta utilización de empresas interpuestas para la adquisición, administración y mantenimiento de bienes de altísimo valor económico, en operaciones que involucrarían a personas del entorno dirigencial de la AFA y a empresas proveedoras oficiales de la entidad.
Según el escrito presentado, estas maniobras podrían encuadrarse en prácticas incompatibles con los principios de ética, transparencia y control patrimonial que exige el marco normativo de la CONMEBOL.
Uno de los puntos más relevantes del planteo es la investigación judicial en curso sobre la sociedad Real Central S.R.L., formalmente integrada por Luciano Pantano, inscripto como monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal.
De acuerdo con la denuncia, la capacidad económica declarada por ambos socios no guardaría relación con los bienes que la empresa administra o posee, lo que despertó la atención de la Justicia y motivó la apertura de actuaciones.
Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. El predio incluye una estancia de grandes dimensiones, helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, un haras con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos. Para la denunciante, se trata de un patrimonio incompatible con el perfil económico de los titulares formales de la sociedad.
La secuencia dominial de ese inmueble es otro de los aspectos señalados como llamativos. Según consta en la presentación, la propiedad fue adquirida en 2017 por el exfutbolista Carlos Tévez. En junio de 2023, el bien pasó a manos de Malte S.R.L., empresa proveedora oficial de la AFA. Menos de un año después, el inmueble fue transferido a Real Central S.R.L., cuyos socios fueron señalados en la investigación judicial como presuntos testaferros.
La denuncia también detalla que las expensas y los gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban a nombre de Wicca S.A.S., una sociedad vinculada a María Florencia Sartirana, exsecretaria de Finanzas de la AFA, y a Juan Pablo Beacon, exdirector general ejecutivo del organismo.
Para Bullrich, este dato refuerza la hipótesis de un esquema de administración indirecta de bienes por parte de personas vinculadas a la conducción del fútbol argentino.
Otro eje del planteo apunta a las contrataciones directas entre la AFA y empresas proveedoras. En particular, se menciona el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, en el que se consigna la contratación directa de Malte S.R.L. por un monto aproximado de 550 mil dólares para la finalización de la instalación del sistema VAR. El documento oficial justifica la adjudicación en la “reconocida trayectoria y antigüedad” de la empresa como proveedora oficial del organismo.
Sin embargo, la denuncia sostiene que existirían vínculos societarios y personales entre esa empresa y exdirectivos de la AFA, lo que, a criterio de la senadora, debería haber activado mecanismos de control y prevención de conflictos de interés, tal como lo establecen las normas de cumplimiento de la CONMEBOL.
El posteo de Bullrich en sus redes sociales sobre la denuncia
A través de sus redes sociales, Bullrich fue aún más dura en el plano político. “Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, escribió, al justificar su decisión de llevar el caso a un ámbito internacional, ante la falta de controles efectivos dentro del país.
Por ahora, desde la Conmebol no hubo una comunicación oficial sobre los pasos a seguir, aunque el reglamento del Tribunal de Ética habilita la apertura de investigaciones preliminares cuando se presentan denuncias formales con respaldo documental, como en este caso.