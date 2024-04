La estrategia del Gobierno para sostener los despidos a estatales y cómo sigue el conflicto

"Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", es el mensaje enviado este miércoles por la Casa Rosada a los empleados estatales que temprano comenzaron con las protestas en repudio a los despidos mientras se generaban los primeros encontronazos entre empleados y fuerzas de seguridad por los 600 despidos en el INADI y otros cientos en la Secretaría de Trabajo.

"Efectivamente, el número final de despidos ronda las 15.000 personas cuyos contratos efectivamente no se han renovado. Venimos hablando en reiteradas oportunidades, no hay mucho más para decir, que es simplemente parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado".

"Personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso del Estado, que, como digo siempre, del otro lado hay un contribuyente que lo paga. En este caso, que no tenían un trabajo definido, era un ingreso que del otro lado estaba sosteniendo un contribuyente que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes y no es justo", dijo Adorni

Respecto a los ingresos a edificios públicos, "lo que sea fuera de la ley tendrá las consecuencias legales correspondientes en cada caso". Puso por ejemplo la situación del exINADI: "Aún no terminaron los episodios, cuando terminen daremos alguna precisión, lo que si digo que todo aquel que esté cometiendo algún hecho fuera de la ley, va a tener sus consecuencias".

Despidos estatales: hubo incidentes en el INADI y la Secretaria de Trabajo

Protesta de ATE por despidos en el Ministerio de Economía. Foto captura de pantalla..jpg

Durante la mañana, hubo una serie de conflictos tanto en el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI) como en la Secretaría de Trabajo.

Luego de forcejear con las fuerzas de seguridad, trabajadores estatales ingresaron al edificio del INADI, mientras que en la Secretaría de Trabajo de la Nación hubo retención de tareas por empleados cesanteados y una protesta llevada adelante por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).

El operativo de seguridad que se montó en las inmediaciones del INADI intentó frenar sin éxito a los trabajadores que ingresaron al organismo, traspasando los molinetes.

Por su parte, los trabajadores del ex Ministerio de Trabajo de la Nación, que actualmente es una de las secretarías que dependen del Ministerio de Capital Humano, decidieron realizar una protesta con retención de tareas por 14 contratados, a los que desvincularon sin motivo.

El Gobierno descontará el día de paro a docentes que se plieguen a medida de fuerza

adorni.jpg

Consultado sobre el conflicto docente, el vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa en la Casa Rosada, que "la premisa del gobierno es siempre que alguien pare en algo que debería funcionar, se va a descontar el día o la sanción que la ley permita".

Adorni evitó confrontar directamente con los gremios que, inclusive la CGT, analizan convocar a un segundo paro general en contra del ajuste impulsado por el Gobierno, y aseguró que pese a los reclamos: "tenemos diálogo permanente con todos los actores de todos los sectores".

Sin embargo, el vocero arremetió contra los gremios docentes al cuestionarlos por dejar a los chicos sin escuela por un paro y haber apoyado el cierre de clases presenciales durante un año y medio durante la pandemia de coronavirus.

"Nos parece lamentable (dijo sobre el paro docente) ante la crisis educativa que sufre la Argentina desde hace mucho tiempo. Pero -aclaró- esto no es de ahora, Argentina tiene graves problemas. Me gustaría preguntarle a esta gente qué aporte le da el paro a la educación".

"Algunos no digo todos, fueron los que también estuvieron a favor del cierre de las escuelas durante un año y medio durante la pandemia, no se entienden bien este tipo de medidas, hay que ser vi la llevan a cabo", agregó.