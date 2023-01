Máximo Kirchner reúne al Frente de Todos bonaerense para definir la estrategia electoral

El encuentro está previsto para esta noche a las 19 horas en la quinta La colonial, de Merlo. Y no fue invitado el presidente Alberto Fernández, pese a ser el titular del PJ nacional.

Con el intendente kirchnerista Gustavo Menéndez como anfitrión, el encuentro representa el retorno de Máximo Kirchner, Axel Kicillof, e intendentes e intendentas del Frente de Todos de la Primera y Tercera Sección Electoral, luego de un mes de vacaciones, con la mirada puesta en analizar el estado de la gestión del Frente de Todos, la crisis económica y las previsiones económicas y sociales para definir la estrategia electoral para este 2023.

sergio massa y mesa de enlace - FOTO PRENSA ECONOMIA.jpeg

Según adelantaron fuentes del peronismo bonaerense a A24.com, los intendentes quieren escuchar al ministro de Economía, Sergio Massa, el diagnóstico sobre la evolución que tendrá la economía en los próximos meses y cuáles son los planes a seguir para intentar retener el poder después de diciembre.

El ministro de Economía asistiría al encuentro del FdT más tarde, cuando termine la reunión que tiene prevista a las 18 con representantes de la Mesa de Enlace agropecuario, para analizar medidas paliativas a la crisis del campo por la sequía.

Massa como Wado de Pedro, ministro del Interior, son dos de los posibles candidatos a presidente que evalúa postular el kirchnerismo bonaerense para suceder a Alberto Fernández en la carrera por la Presidencia.

Al encuentro también fueron convocados otros dirigentes del PJ y también se sumarán representantes gremiales y de otros partidos integrantes del Frente de Todos, como el Frente Renovador de Massa, el Frente Grande y Nuevo Encuentro.

Unidad ante la crisis: Los reclamos de los intendentes del PJ

Cristina y Máximo Kirchner se reunieron con intendentes del PJ, dirigentes de La Cámpora y del peronismo bonaerense incluido el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis después del acto en La Plata..jfif

Según pudo saber A24.com los intendentes solicitaron este martes a la mañana otra reunión con el gobernador Kicillof, quien avanza con su intención de postularse a la reelección en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral que define cualquier elección nacional, por concentrar a cerca del 37 % del electorado del país.

Dentro de la provincia de Buenos Aires, el conurbano es el mayor enclave que gobierna el peronismo. De ahí la importancia de la opinión de los intendentes, que reclamaban a Máximo Kirchner una reunión para ordenar los mecanismos para definir candidaturas en el oficialismo.

El encuentro se produce luego de que tanto Alberto Fernández como el ministro del Interior, Wado De Pedro, bajaran los decibeles en el último capítulo de la interna entre albertismo y los sectores que siguen a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien desde el kirchnerismo duro, ya impulsan como posible candidata presidencial, y sostienen un férreo rechazo a la intención reeleccionista del presidente Fernández.

Pero esa tregua duró demasiado poco. Andrés "Cuervo" Larroque volvió a la carga con declaraciones fuertes contra el Presidente. "a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol", dijo Larroque

Alberto Fernández convocó a intendentes bonaerenses a Chapadmalal. Foto PJ.jfif

Los jefes comunales del PJ bonaerense vienen impulsando desde diciembre reuniones por separado con el presidente, con la vice y con Kicillof, para reclamar recursos para la campaña, ya sea en la ejecución de obras públicas, como en fondos para financiar los sueldos, la asistencia social y la seguridad.

También coordinan junto a Nación y Provincia, el monitoreo de programas sociales como el Potenciar Trabajo y Precios Justos, con la necesidad de contener la inflación, el mayor problema a resolver para intentar ganar las elecciones.

La agenda paralela de Wado De Pedro

alberto-fernandez-y-eduardo-wado-de-pedro-.jpg

Luego de una semana de fuerte tensión en la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández ordenó el martes bajar los decibeles en la pelea interna que desataron con el kirchnerismo, los cruces de los ministros Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández que tras las críticas de Wado de Pedro al presidente, salieron pedirle la renuncia si no estaba de acuerdo con el jefe de Estado.

Más tarde, hizo lo mismo el ministro del Interior, en un mensaje en Twitter, donde no desmintió haber dejado trascender su malestar por haber sido excluido de una reunión con Lula da Silva y organismos de Derechos Humanos, y haber dicho que Alberto Fernández "no tiene códigos" porque no lo invitó porque lo ve como un posible competidor por la presidencia en 2023.

Este martes, el ministro del Interior retoma su habitual agenda, después de varios días con rumores de renuncia, que fueron desmentidos desde su entorno.

De Pedro encabeza por la mañana en Luján un acto de entrega de equipamientos al municipio junto al intendente Leonardo Boto, mientras que en la jornada también tiene previsto un encuentro con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en Casa Rosada, y también con el intendente de Villa María, Martín Gill. En el cierre de la jornada, tiene previsto participar de la primera reunión del año del Frente de Todos bonaerense.