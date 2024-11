El mensaje de Mauricio Macri a Donald Trump tras conocer su victoria en Estados Unidos

macri trump.png

En su momento, Macri le agradeció “la cooperación para combatir el narcotráfico” al igual que “el compromiso de nuestro país en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción”.

El triunfo obtenido, lo llevará a Trump a ser presidente de Estados Unidos por segunda vez; por el momento, obtuvo 277 electores en el Colegio Electoral, por sobre 224 de Harris, aunque aún falta el recuento de algunos estados.

Donald Trump ganó las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos

"El éxito nos va a unir, y vamos a empezar poniendo a Estados Unidos en primer lugar. No los defraudaré", dijo Donald Trump en su discurso como ganador de las elecciones presidenciales. Habló antes de cualquier proclamación oficial porque aún no tenía confirmados los 270 votos electorales necesarios para que su triunfo no pueda revertirse.

Pero más allá del momento formal, eso es lo que ha ocurrido. Donald Trump será el 47° presidente norteamericano desde el próximo 20 de enero de 2025. Contará con un poder extraordinario ya que tendrá mayoría en ambas cámaras de Congreso. Además, 6 de los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia son conservadores y a varios los designó en su gestión anterior.

Trump ganó en 6 de los considerados estados "clave" por mudar de preferencias cada 4 años. Captó el voto de los latinos y los afroamericanos y desarmó una estrategia carente de propuestas sobre economía, inmigración y seguridad por parte de Kamala Harris.