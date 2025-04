El Senado bonaerense votó a favor de la suspensión de las PASO

La oposición acompañó el proyecto al valorar la reducción del gasto público por el ahorro que implica la organización de una fecha menos en la que ir a votar. En tanto, el kirchnerismo con la intervención de la senadora Teresa García, que había planteado la concurrencia de las elecciones, criticó el desdoblamiento pero anticipó su acompañamiento al señalar la "inteligencia política" de la presidenta del Partido Justicialista (PJ).

La sesión inició al lograr quorum con 44 legisladores presentes y dos de forma virtual. "Uno puede perder una votación, lo que nunca debe perder es la discusión política", destacó la senadora García, quien anticipó tal como había marcado la expresidenta el acompañamiento del kirchnerismo al proyecto.

La legisladora apuntó contra el presidente Javier Milei a quien le atribuyó haber "desordenado las elecciones". "Nosotros estábamos acostumbrado a votar en simultaneidad, se quebró el sistema electoral. Ahora estamos con el desdoblamiento, a días de correr riesgo con el sistema provincial", cuestionó.

"Creemos que la mejor opción para los bonaerenses en este contexto de crisis económica era una única elección donde se pusiera el esfuerzo económico, el esfuerzo humano, donde se lograra desde la fuerza política que hiciera recuperar la confianza de la sociedad en la política. Estamos convencidos que no es el momento de experimentar", sostuvo.

Reconoció que la "votación concurrente no resolvía todos los problemas" pero señaló que la postura de quienes acompañan a Fernández de Kirchner es no creer en "la municipalización ni la provincialización de las políticas".

"Nos arrancaron la simultaneidad y ahora tenemos el desdoblamiento en la provincia, quien es la presidenta de nuestro partido con mucha inteligencia salió de este laberinto por arriba y es: no más estas discusiones cuando a la gente le están pasando otras cosas. Es de una enorme inteligencia política. Nosotros sabemos que tuvimos costos en esta discusión", evaluó y reprochó a sus compañeros del peronismo que "algunos hemos tenido más costos que otros".

"Quien conduce este partido quiere ganar la provincia de Buenos Aires, no hay que tener miedo de discutir los temas de fondo", objetó.

En tanto, los legisladores libertarios Sergio Vargas y Carlos Curestis también intervinieron y respaldaron la iniciativa por el ahorro que le implicaría a los bonaerenses de "150 millones de pesos".

Por el lado de la UCR, el senador Agustín Maspoli celebró ponerse de acuerdo pero señaló que "discutir en el año que se llevan las alecciones, no es lo ideal". "No estoy tan contento porque me parece que estamos fuera de tiempo" ,apuntó y reprochó la "tensión que ha tenido el oficialismo".

En el PRO, el senador Christian Gribaudo que su bloque estaba de acuerdo con el desdoblamiento de la elección propuesta por el gobernador de ese distrito pero cuestionó que Kicillof "tardó en suspender las PASO". "Este Senado tomó el guante y lo logra", completó.

Cómo se gestó la aprobación

“Hay un gran consenso para la suspensión de las PASO”, aseguró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en conferencia de prensa. El funcionario remarcó que, con esta medida, los bonaerenses votarán en dos oportunidades: en septiembre para cargos provinciales y en octubre para las elecciones nacionales.

La sesión especial convocada para las 15 horas fue habilitada el viernes por la vicegobernadora Verónica Magario, luego del pedido formal de los bloques de la oposición (PRO, UCR y La Libertad Avanza), quienes incluyeron en el temario tres proyectos vinculados a la suspensión de las PASO, entre ellos el del Ejecutivo.

De suspenderse las PASO, tal como se prevé, en territorio bonaerense se votará en dos oportunidades: el 7 de septiembre serán las elecciones para cargos legislativos, provinciales y municipales, mientras que el 26 de octubre se desarrollarán los comicios nacionales.

Cristina Kirchner cedió: no pedirán desdoblar las elecciones en Provincia y avanza la posibilidad de suspender las PASO

Este lunes, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner publico un tuit anunciando que sus senadores votarán la suspensión de las PASO y desistirán de avanzar con la propuesta de las elecciones concurrentes.

En un largo mensaje que publicó en la red social X, Cristina manifestó sus argumentos contrarios a desdoblar las elecciones, pero finalmente emitió la orden a sus legisladores para que retiren el proyecto que desafiaba la voluntad de Kicillof.