El sistema político, pendiente del fallo en la causa Vialidad: qué pasará con Cristina Kirchner

¿Se viene un choque de poderes? La respuesta de la oposición fue no dar quorum para la reelección de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara Baja, en medio de la batalla entre el oficialista Frente de Todos y la Corte Suprema por el control del Consejo de la Magistratura.

¿El kirchnerismo podría con salir a la calle en defensa de la vicepresidenta?

Cristina llegando en auto a Comodoro Py juicio obra pública vialidad HOR La Cámpora evita por ahora confirmar si va a convocar a movilizaciones en las calles en repudio a un eventual condena contra Cristina Kirchner (Foto: archivo).

El oficialismo prepara, en total hermetismo, la respuesta a un eventual fallo condenatorio, después de las "últimas palabras” de la vicepresidenta, en las que denunció que el juicio que enfrenta en el TOF2 por el cual los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos responde a una “estigmatización para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros, porque la actividad judicial de Comodoro Py ha sido absolutamente disciplinadora de la clase política".

La Cámpora evita por ahora confirmar si va a convocar a movilizaciones en las calles en repudio a un eventual condena contra Cristina Kirchner. Sin embargo, uno de los principales delfines de la vicepresidenta en la Casa Rosada, el influyente ministro del Interior, Wado de Pedro, ya se puso al frente de la estrategia política de defensa.

"Desde lo institucional, como gobierno, no podríamos hacer nada. Seguramente los órganos partidarios del PJ, tanto provincial y nacional, se podrían expresar", señalaron fuentes del kirchnerismo bonaerense a A24.com.

Ante la consulta de este medio tras la última reunión de gabinete nacional, Wado De Pedro redobló la apuesta del jefe de Gabinete, Juan Manzur, que antes había respondido con un apoyo moderado: "Creemos en la inocencia de la vicepresidenta".

De Pedro denunció al Poder Judicial y a la oposición de Juntos por el Cambio, liderada por el expresidente Mauricio Macri, de orquestar una “persecución política” contra quien, según dijo, "es la dirigente que tiene mayor volumen político del país".

"A Cristina la persiguen por las cosas que hizo bien, y no responder a ciertos intereses" económicos, sino "al pueblo", respondió De Pedro a A24.com, en lo que sonó como un mensaje no solo a la Justicia, sino al interior del Frente de Todos, sobre todo a aquellos que aún no salieron a expresar su apoyo a la vicepresidenta.

Alberto Fernández había salido dos días antes, a respaldar a Cristina en una nueva muestra de alineamiento, a través de las redes sociales. Y Massa estuvo presente apoyando a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, en la sesión preparatoria que terminó en escándalo por la pelea de fondo por el Consejo de la Magistratura.

En paralelo, crecía en las redes sociales la tensión por la reacción que tendrán las bases militantes del oficialismo frente a un eventual fallo en contra de la vicepresidenta.

La alarma comenzó a raíz de la convocatoria del gremio de trabajadores estatales de ATE capital, con Hugo Godoy a la cabeza, que anunció un paro y movilización para el martes 6. A la iniciativa se sumaron algunos movimientos piqueteros oficialistas que también llamaron a salir a las calles.

Al respecto, De Pedro advirtió: “Este fallo es poco serio. La sentencia está cantada. Son jueces y fiscales que jugaban a la pelota en la casa de Macri”. De todos modos, desde La Cámpora guardan por ahora un hermético silencio.

Las negociaciones con el FMI

FMI: Alberto Fernández se reunió con Kristalina Georgieva en la cumbre del G-20 (Foto: Telam)..jpg Alberto Fernández y Sergio Massa, durante la reunión con Kristalina Georgieva en la cumbre del G-20 (Foto: Telam).

Mientras el clima político entre oficialismo y oposición se enrarecía, funcionarios del Ministerio de Economía tuvieron la primera reunión en Washington con el staff del FMI para revisar el cumplimiento de las metas del tercer trimestre.

Massa le mandó un nuevo mensaje al board del organismo y a EE.UU. ratificando el compromiso con el cumplimiento de las metas, clave para liberar el desembolso de unos USD 5.900 millones que son imprescindibles no solo para el repago del préstamo de 45 mil millones de dólares, sino para frenar la incertidumbre sobre el dólar.

La misión integrada está integrada por el viceministro Gabriel Rubinstein; el jefe de gabinete, Leonardo Madcur; y los secretarios Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas); y el director del Indec, Marco Lavagna, que participa como asesor en relaciones financieras internacionales. Ahora se espera una respuesta del FMI para la semana que se inicia, con la esperanza de bajar la presión sobre los dólares paralelos y la inflación.

Las negociaciones son la continuidad de la cumbre que mantuvieron Massa y Alberto Fernández con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, hace 15 días en el marco de la cumbre del G-20 en Indonesia.

La crisis económica y la investigación por irregularidades en los planes sociales

Tolosa Paz vs Grabois.jpg

Al clima de incertidumbre por el juicio contra Cristina Kirchner se sumó en los últimos días una nueva polémica entre piqueteros oficialistas y opositores con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que fue imputada por la Justicia en el marco de la investigación de irregularidades en la administración y adjudicación de planes sociales Potenciar Trabajo.

Desde el Gobierno, la ministra salió a defenderse con una advertencia a la Justicia y al fiscal Guillermo Marijuan por presuntamente intentar generar un clima de tensión social en caso de que prohíba el pago de planes sociales a los más de 1.200.000 beneficiarios del plan. Las organizaciones sociales ya avisaron que multiplicarán las marchas y protestas la próxima semana.