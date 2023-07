Elecciones 2023: el furioso mensaje de Mauricio Macri contra la Junta Electoral cordobesa

“Se ven perdidos e intentan desincentivar el voto en Córdoba capital con argumentos tramposos. No escuches, mañana andá a votar tranquilo y en libertad”, escribió Macri en su cuenta de Twitter cerca de la medianoche del sábado.

“El bloque de diputados nacionales del Frente PRO rechaza categóricamente el intento del oficialismo cordobés, a través de la Junta Electoral, de promover que los cordobeses no asistan a las urnas para elegir a su próximo intendente de la ciudad capital”, manifestaron en un comunicado los legisladores del PRO al considerar que “este tipo de acciones que buscan hacer trampa en el proceso electoral es un hecho de suma gravedad para la democracia y la credibilidad de las instituciones”.

“Asimismo, expresamos nuestro máximo apoyo a los precandidatos de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo y Soher El Sukaria”, agregaron en el comunicado en el que convocaron “a todos los cordobeses a votar activamente en el día de mañana a pesar de la trampa y los intentos por debilitar la voluntad popular”.

La Junta Electoral cordobesa no pondrá multas por no ir a votar el domingo

Este domingo, los ciudadanos de Córdoba Capital elegirán a su intendente y otras autoridades municipales. Luego, de que Martín Llaryora, fuera elegido gobernador a fines de junio, la provincia vuelve a las urnas con un curioso mensaje de la Junta Electoral horas antes de los comicios en donde expresó que no pondrán multas por no ir a votar.

Esta información despertó la crítica de la oposición que destaca que la medida incentiva a no ir a votar.

“Elecciones municipales 2023: El voto es obligatorio (No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”, precisó la solicitada difundida este sábado y que estuvo firmada por la Junta Electoral Municipal.

Este domingo los electores acudirán a las urnas para elegir intendente, viceintendente, 31 concejales titulares, 10 concejales suplentes del Concejo Deliberante, 5 vocales titulares y 5 suplentes del Tribunal de Cuentas.

Se presentarán, en tanto, 11 fórmulas para la intendencia. Desde el peronismo se apuesta a que Daniel Passerini, el actual viceintendente, sea quien suceda a Martín Llaryora por Hacemos Unidos por Córdoba. En tanto, el candidato respaldado por Juntos por el Cambio es el diputado nacional y presidente del Bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo.

De Loredo de Juntos por el Cambio, a su vez, tiene el apoyo de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En la vereda del frente, el candidato Passerini de Hacemos Unidos por Córdoba es impulsado por el precandidato a presidente Juan Schiaretti.