En medio de rumores de más cambios, Milei confirmó a Francos en Interior y suma a Scioli y a Santiago Caputo al Gabinete

Así lo anunció después de la reunión de Gabinete, este martes en la Casa Rosada, el ministro del Interior, Guillermo Francos, en su cuenta de la red social X, donde acompañó el mensaje con una foto en la que están él, Scioli y el presidente Milei.

Aunque la designación aún no está formalizada con una resolución en el Boletín Oficial, Milei sumó de esta manera a otro peronista aliado a Francos, quien también recibió el respaldo de otros ministros, como el de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien, a su vez, se burló en redes sociales de los insistentes rumores de renuncia que circulan desde que asumió en diciembre, el ministro del Interior.

"¡Pará de renunciar Guille!", dijo Luis Toto Caputo en la red social X, posteando una noticia en la que se retomaban los rumores de pedidos de renuncia a Francos, luego de que la Oficina de Prensa de la Presidencia y el vocero presidencial, Manuel Adorni, salieran a desmentir que el Gobierno haya negociado con los gobernadores -a través del ministro del Interior- coparticipar los ingresos fiscales que recauda la nación por el impuesto PAIS, a las provincias.

En el Gobierno, algunos atribuyen esos rumores a los gobernadores de la oposición, aunque otros, a la interna en el Gobierno y con el líder del PRO y expresidente, Mauricio Macri, que impulsaba para el ministerio del Interior a un ex hombre suyo y exfuncionario porteño, Diego Santilli.

El ingreso de Scioli en la Supersecretaría que absorbió a los 3 exministerios de Turismo, Ambiente y Deportes, fue interpretado en la Casa Rosada como un respaldo de Milei a Francos, puesto que Scioli es muy amigo y comparten cargos y posturas políticas desde la época del menemismo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGAFrancosOk%2Fstatus%2F1752374295961940456&partner=&hide_thread=false Junto al presidente @JMilei nos reunimos con @danielscioli, quien asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de @MinInteriorAR. pic.twitter.com/uxTtBwfQeC — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) January 30, 2024

Scioli había sido visto ingresar el pasado viernes a la Casa Rosada para una reunión totalmente hermética con el ministro del Interior, y habría sido cuando le ofrecieron formalmente el cargo que estaba vacante desde el 10 de diciembre.

El exmotonauta ya había sido secretario de Deportes y Turismo durante la breve gestión de Adolfo Rodríguez Saá a fines de 2001 y continuó en ese cargo en el gobierno de Eduardo Duhalde, para después pasar a ser funcionario y candidato a gobernador en 2007, y presidencial, del kirchnerista Frente para la Victoria, en 2015.

Ahora, Milei deberá buscar reemplazante para Scioli en la embajada ante Brasil, dado que, en paralelo, trascendió que a Lula da Silva no le habría caído bien que Scioli, tras representar al gobierno de su amigo Alberto Fernández no se abriera de la gestión de Milei, con quien no se lleva bien, debido a su cercanía con Jair Bolsonaro.

Santiago Caputo y Federico Sturzenegger, entre los otros ascensos

Santiago Caputo tiene despacho en Casa Rosada fue designado asesor presidencial. Foto Archivo.avif

Este martes también se conoció la oficialización del consultor político, Santiago Caputo, como asesor presidencial, a través de una resolución que llevó la firma de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En los hechos, Santiago Caputo ya cumplía esa función desde la asunción de Milei, pero recién en las últimas horas fue designado formalmente y, de acuerdo a la resolución, fue contratado bajo el régimen de prestación de servicios profesionales autónomos, por lo que no será funcionario oficialmente, sino contratado externo.

Se trata del consultor más cercano a Milei que participa en todas las reuniones de gabinete, como en las negociaciones con diputados de la oposición y gobernadores, para intentar lograr el apoyo del Congreso al DNU y la Ley ómnibus.

Según pudo saber A24.com, Caputo ocupa un espacio en el ex Salón de las Mujeres, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada, donde funciona el equipo de comunicación y redes sociales del presidente, y se encuentra en la línea más accesible a todo el sector presidencial.

Cadena nacional de Javier Milei: mensaje breve y con todo el gabinete Cadena nacional de Javier Milei: mensaje breve y con todo el gabinete. (Foto: captura)

En tanto, otro asesor que hizo mucho ruido por haber sido el creador de todas las reformas que impulsa Milei a través del DNU y la Ley Bases, es Federico Sturzenegger, quien ya tiene lista la resolución para su designación como titular de la Agencia Especial de Desregulación del Estado, y que sería firmada por Milei y el jefe de Gabinete en los próximos días.

Las nuevas incorporaciones -a cuenta gotas- en el gabinete de Milei se dan luego de la crisis desatada por el fracaso en las negociaciones de la ley ómnibus con los gobernadores, el viernes pasado, que terminó en la renuncia del exministro de Infraestructura, Transporte y Obras Públicas, Guillermo Ferraro. Se trató de la primera baja ministerial a tan sólo 40 días de gobierno libertario, y que finalizó con la decisión de fusionar esa cartera bajo la dependencia de Luis Caputo, en Economía.