"Estaban orgullosos": habló la nena a la que arrojaron gas pimienta y le respondió a Patricia Bullrich

La nena, que se encuentra afectada por el incidente y no pudo asistir al colegio debido a malestar físico, indicó en una entrevista con C5N que no imaginaba que el gas pimienta se usara de manera tan directa. “Yo pensé que si tiraban gas era al aire, y no que te tiraban a la cara”, comentó sobre el accionar de los efectivos durante la marcha, según consignó el sitio NA.

Embed

La damnificada también se refirió a cómo planea explicar el suceso a sus compañeros cuando regrese al colegio: “Les voy a decir lo que pasó, nada raro. Les contaría lo malo que fueron los policías. El policía está para cuidarte, no para reprimir”.

A pesar del incidente, la menor aseguró que no tiene miedo de asistir a futuras marchas, expresando su confianza de que no se repetirán situaciones similares y que no se utilizarán gases.

Video: así rociaba la Policía con gas pimienta a la nena en la marcha del Congreso

Tras la represión a los jubilados en la protesta frente al Congreso, se viralizó la imagen de una niña afectada por los gases lacrimógenos mientras era atendida por los médicos, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó la autoría del hecho por parte de la Policía Federal.

Sin embargo, un video del momento desmiente la versión de la funcionaria nacional y muestra que los protagonistas de la agresión fueron los agentes de la Policía Federal Argentina.

"Estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento en que explotó", había dicho Bullrich en en declaraciones a la prensa e insistió: "Nadie gaseó a una nena".

"Eso no es gasear a una nena. La Policía está avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena y está tirando gases contra aquellos que habían tirado una bala", dijo.

Embed

Según se informó, durante la manifestación la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre por intentar incendiar un tacho, mientras que las fuerzas federales arrestaron a otros tres manifestantes en la puerta del Congreso mientras se trataba en la Cámara de Diputados el veto a la ley de movilidad jubilatoria.

Además, por lo menos 12 personas debieron ser atendidas por el SAME y otros fueron atendidos por organizaciones de rescatistas que se encontraban en la zona a modo preventivo por las manifestaciones.