El gesto de Zaira Nara con sus empleados que le valió duras críticas

Más allá de las repercusiones, lo cierto es que el episodio volvió a poner a Zaira Nara en el centro de la conversación digital. Entre el marketing, la sensibilidad social y la exposición en redes, el gesto que buscaba transmitir cercanía terminó abriendo un debate más amplio sobre cómo las figuras públicas muestran —y narran— sus acciones cotidianas.

Embed

¿Por qué se separaron Zaira Nara y Jakob Von Plessen?

Zaira Nara reveló los motivos detrás de su separación de Facundo Pieres y habló sobre el vínculo que mantiene con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos, Malaika y Viggo. En una entrevista con Intrusos (América TV), la modelo se refirió a su presente personal y profesional, y reflexionó sobre cómo maneja su vida privada. En relación con el fin de su relación con Pieres, tras dos años de noviazgo, Zaira expresó: “Soy una mujer muy fuerte, pero también soy débil, aunque sólo con quien tengo que serlo: no me abro con cualquier persona”.

“Aprendí a cuidar mi intimidad, pero desde el respeto hacia mí misma, hacia mis hijos y mi familia, en el sentido de qué cosas me gustan que se sepan y cuáles no. La prioridad siempre es respetar el ritmo de mis hijos”, agregó, marcando cierta distancia respecto de la exposición mediática de su hermana Wanda Nara. En esa línea, profundizó: “Muchas veces me ha pasado que hay noticias que salen y se exponen al ritmo de los medios, que no es el que manejamos en mi casa. Mis hijos no tienen redes sociales, no están expuestos, no se enteran de lo que pasa afuera o de las cosas que se dicen”.

Al referirse a cómo maneja la información con sus hijos y su decisión de preservarlos del entorno mediático, Zaira explicó: “Yo con ellos mantengo una dinámica de cuidarlos mucho, y las cosas importantes me las guardo para decírselas primero a ellos, y en el momento que yo considero como mamá que tienen que saberlo. Ya sea una separación, un noviazgo, o lo que sea. Por eso, en los últimos años no se sabe tanto si estoy en pareja o sola, porque son cosas que trato de mantener en mi intimidad”.

La modelo también contó que actualmente está enfocada en su trabajo, luego de la reciente ruptura con Pieres: “En este momento estoy sola, respetando eso y disfrutándolo. Soy una mujer muy independiente y tengo claro lo que me gusta hacer. Estoy con muchísimos proyectos en mente, algunos no se conocen porque no están expuestos, pero es un momento de mucho trabajo, con cosas que me ocupan el día a día y compromisos que también me apasionan. Toda mi concentración y energía están puestas en mis hijos, mi trabajo y mis proyectos, y no estoy pensando ni en agrandar la familia, ni en armar una pareja”.

Finalmente, sobre su relación actual con Jakob Von Plessen, de quien se separó en 2022 tras ocho años de amor, Zaira destacó: “La relación con el papá de mis hijos es muy buena, nos llevamos muy bien. Ahora, por ejemplo, él está en África. Dentro de poco vamos a hacer un viaje a Europa con los chicos y allá nos los dividimos, unos días van a estar con él, otros días conmigo. No hay otra forma de mantener la calma y una estructura familiar sólida, aunque no sea la familia típica de que mamá y papá están juntos. Tenemos una comunicación y una coordinación muy fluida y los dos pensamos primero en el bienestar de los chicos”.