Emily Lucius se casó con Rodrigo Valladares, el sobrino de Mauricio Macri: las fotos y video del emotivo civil

Desde su cuenta en Instagram, Emily Lucius fue compartiendo en imágenes y videos distintos momentos de lo que fue el antes y el después de su casamiento por civil con Rodrigo.

"Feliz, agradecida, bendecida y viviendo un sueño. Ya me pueden decir señora", precisó la actriz quien estuvo acompañada de su hermana Belu Lucius, que fue testigo de la boda, junto a su marido Javier Ortega Desio. También dijeron presentesMica ViciconteconFabián Cubero, Rocío Marengo y Eduardo Fort, entre otros famosos.

Embed

Luego, en otro posteo, Emily Lucius reflexionó conmovida: "Fue muy emocionante ver a mi compañero de vida dicir: Si, por supuesto. Fue una bendición poder compartir con toda mi familia un momento tan único. Mamá, papá, Belu y Javi saben lo que esperé este momento y lo tantísimo que lo soñé, ¡gracias por siempre estar!".

"Un privilegio la banda de amigas y amigos que nos acompañaron y celebraron nuestro amor. Un honor que haya estado la única abuela de la familia. Muchas personas no estuvieron presentes pero siempre estarán para toda la eternidad. Fue un día que recordaré el resto de mi vida. Viva el amor", agregó con absoluta felicidad.

Luego la influencer comentó cómo fue la primera noche de casados que pasaron con su esposo: "Noche de boda soñada. Me acuerdo de cómo llegamos al hotel y lloro. Literal entré en patas, los zapatos salieron del grupo a las 11 de la noche y no me los pude volver a poner. Nos recibieron con un brindis, chocolates, pantuflas personalizadas, la cama llena de pétalos y una hermosa cartita. Como me dijeron que el desayuno de este hotel era de primera mi cuerpo se levantó a las 8 AM. ¡Literal un lujo! Después metimos spa, pileta, masajes comidita y si era por mi me quedaba a vivir pero tuvimos que hacer el check out".

La historia de amor de Emily Lucius y Rodrigo Valladares: cómo fue la romántica propuesta de casamiento

Emily Lucius y Rodrigo Valladares iniciaron su romance en diciembre de 2022 durante una cena de Año Nuevo con amigos en común, donde surgió una conexión inmediata.

Tras su primera cita oficial el 5 de enero de 2023, que incluyó cena y bowling, nunca se separaron, consolidando un noviazgo estable y sincero.

En mayo de 2025, durante un viaje a Nueva York en Central Park, Rodrigo le propuso matrimonio a Emily de manera romántica, sorprendiendo a la influencer quien lo describió como un día "mágico" lleno de paz y felicidad.

"Una sorpresa absoluta. Fue tal la emoción que las lágrimas me impidieron ver por varios largos minutos. ¡Sigo soñando despierta!", reconocía la influencer en diálogo con PrimiciasYa tras la romántica propuesta de boda.

Emily, quien venía de una relación turbulenta con Martín Salwe tras un reality en 2023, encontró en Rodrigo un amor puro y honesto.

La pareja se casó por civil el 20 de febrero de 2026 en el Registro Civil de calle Uruguay, Buenos Aires, con la presencia de Mauricio Macri, tío de Rodrigo.