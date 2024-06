Facundo Pastor fue amenazado en vivo mientras estaba al aire por A24

El periodista y abogado, casi como una autorreflejo de protección, pidió un minuto y dijo, mostrando su celular a cámara: "A vos que me estás escribiendo en vivo y que te hacés llamar Juan Ignacio. Todo esto, si me seguís rompiendo las pelotas, va a la Justicia".

"Te lo digo cortito, porque todo esto que estás haciendo se puede constituir como una amenaza. Y no muestro el teléfono al aire, para no comprometerte, ¿si?", agregó, a lo que su compañera Cata de Elía le consulta: "¿Pero qué está pasando, Facu? ¿Te están amenazando en vivo? ¿Qué te están diciendo?".

A lo que Pastor responde: "Me están amenazando en este momento, están diciendo pelotudeces", y la periodista replica: "Me solidarizo con vos, porque este clima no está bueno".

"No doy tu teléfono al aire porque directamente se lo voy a pasar al abogado para que haga una causa judicial. Es grave pero es lógico lo que están haciendo. Se presenta como un periodista y abogado, decime quién sos o salí al aire. Sumate a debatir, porque el teléfono no se de dónde es, no conozco la característica", continuó.

En tanto, la conductora Catalina D’ Elía le dio pie a Pastor a que hablara de la amenaza por el clima extraño de trabajo que se generó en el estudio. “Se denuncia, ya que la Justicia está tan rápida para actuar, algo va a hacer”, dijo la joven.

En ese momento, D' Elía exclamó preocupada: "Estás trabajando y te están amenazando, no quiero trabajar en este clima".

Según aclaró Pastor, era un hombre que decía ser periodista, cuyo número telefónico tiene característica de la ciudad de Tandil. De igual modo, le dijo que si era colega de algún medio y quería salir al aire, llamará para debatir, y aseveró que llevaría las amenazas a su abogado.

Ante esto, el periodista señaló: "Esto pasa todo el tiempo, lo que me llama la atención es que esto normalmente sucede en redes, pero ahora me estás mandando mensajes a mi teléfono personal, con el que estoy trabajando. Lo que vos no querés es que cuente, lo que estamos diciendo acá".