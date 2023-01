Gremios rechazan la reforma del Indec: "Debemos ser parte de la discusión de la nueva ley":

Los trabajadores de ATE-Indec, por su lado, están reclamando ser parte de la discusión de la nueva ley y se mostraron descontentos al haberse enterado de la creación de esta nueva ley a través de los medios de comunicación.

“La ley 17.622, que es del 25 de enero de 1968, no solo es una ley que debe ser reemplazada porque está desactualizada y es del gobierno de facto de Onganía. Queremos advertir que la decisión de construir un nuevo sostén jurídico para nuestra actividad, no le corresponde al Gobierno o a una sola pata del gobierno y no puede ser parte de una estrategia comunicacional de un posible candidato o candidatos para el próximo año”, señalaron desde el sindicato.

Además, reclamaron ser parte de la discusión del proyecto: “Creemos necesario que nos envíen el borrador del proyecto para poder analizarlo y, por supuesto, ser parte de la discusión ya que involucra no solo el marco jurídico para el organismo de los próximos 10 o 20 años, sino también la suerte de los/as trabajadores del organismo”.

Por último, hablaron de los 4 puntos del proyecto y dijeron: “Por lo que sabemos, a través de los medios y las consultas que periodistas nos han hecho, el proyecto de ley se basara en cuatro pilares: Ente autárquico, nombramiento de autoridades, presupuesto propio y control del Congreso. Para ser coherentes con lo que venimos planteando queremos ver el proyecto para poder estudiarlo en general. Pero podemos plantear algunas observaciones, de carácter preliminar, que una vez conocido el proyector podremos ampliar”.