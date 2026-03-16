AUH y Tarjeta Alimentar en abril: cuánto puede cobrar una familia con el nuevo aumento

AUH de abril: cuánto se cobra con el aumento

Con la aplicación del aumento del 2,9%, el monto total de la AUH tendrá una actualización que lo llevará de $132.814 en marzo a $136.666 en abril.

Sin embargo, como ocurre todos los meses, los titulares del beneficio no reciben la totalidad de la asignación de forma inmediata. La ANSES aplica una retención del 20% que queda guardada hasta que se presente la Libreta AUH.

Bajo este esquema, los valores quedarían de la siguiente manera:

Monto total de AUH: $136.666

Pago directo (80%): $109.332 por hijo

Monto retenido (20%): $27.333

El dinero retenido se acumula mes a mes y se paga cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad del menor.

Este sistema busca garantizar que los niños y adolescentes incluidos en el programa cumplan con los requisitos básicos de educación y salud.

AUH_Tarjeta

AUH por discapacidad y Asignación por Embarazo

El incremento también impactará en otras prestaciones vinculadas al sistema de asignaciones familiares.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto bruto pasará a ser de aproximadamente $445.003, una cifra significativamente más alta debido a la naturaleza del beneficio.

Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) tendrá el mismo monto que la AUH tradicional, por lo que también quedará fijada en $136.666 brutos con el nuevo aumento.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en abril

Además del ingreso mensual de la asignación, muchas familias que reciben la AUH también acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico destinado exclusivamente a la compra de alimentos de la canasta básica.

Este beneficio forma parte del programa alimentario del Estado nacional y no se actualiza por la Ley de Movilidad, por lo que sus valores permanecen sin cambios por el momento.

Para abril, los montos seguirán siendo los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

La acreditación de este dinero se realiza de forma automática junto con el pago de la asignación y se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

AUH y Tarjeta Alimentar: el ingreso total que puede recibir una familia

Al combinar la asignación con el refuerzo alimentario, muchas familias pueden alcanzar ingresos significativamente mayores cada mes.

Por ejemplo, una familia con un hijo menor de edad recibirá:

AUH en mano: $109.332

Tarjeta Alimentar: $52.250

Esto da un ingreso total cercano a $161.582 mensuales, sin contar otros beneficios complementarios que puedan recibir.

En el caso de hogares con dos o más hijos, la cifra puede superar ampliamente ese monto, dependiendo de la cantidad de menores incluidos en el programa.

Cuándo paga ANSES la AUH de abril

De acuerdo con las previsiones del calendario de pagos del organismo previsional, se estima que las acreditaciones comiencen a partir del 10 de abril, siguiendo el esquema habitual según la terminación del número de documento.

El cronograma se organiza de manera escalonada para garantizar que todos los beneficiarios puedan acceder al cobro sin saturar los sistemas de pago.

Los titulares pueden consultar su fecha exacta de cobro a través de la página oficial o la aplicación móvil de la ANSES.

Por qué se actualizan las asignaciones todos los meses

El esquema de actualización mensual fue implementado para acompañar la dinámica inflacionaria y ofrecer mayor previsibilidad a quienes dependen de estas prestaciones.

Antes de la modificación establecida por el Decreto 274/2024, los aumentos se realizaban de forma trimestral, lo que generaba períodos en los que los beneficios quedaban rezagados frente a la suba de precios.

Con el nuevo sistema, cada mes se toma el dato de inflación publicado por el INDEC dos meses antes y se aplica automáticamente a los haberes del organismo previsional.

De esta manera, millones de beneficiarios de asignaciones, jubilaciones y pensiones reciben ajustes periódicos que buscan sostener el poder adquisitivo de sus ingresos.