"Guarda que viene Mauricio candidato", Jorge Macri advirtió que su primo podría competir en las elecciones

"Guarda que una vez nos dijeron 'si quieren competir, armen un partidito y ganennos', y les ganamos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato... ¡ojo!", expresó Jorge Macri y agregó entre risas: "Me va a matar ahora".

Además, adelantó que Mauricio podría querer competir contra la ex presidenta Fernández de Kirchner: “Encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en Ciudad, la puede seguir a Cristina donde haga falta”.

Jorge Macri le dejó un mensaje al oficialismo

Asimismo, Jorge Macri le hizo un guiño al oficialismo: “Además de defender el cambio, nosotros también defendemos la libertad. Es una bandera nuestra”, pero aclaró: “No se trata de gritar o de gruñir. Libertad es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día”.

“En esta Ciudad, lidera el PRO”, remarcó y marcó: “Tenemos que disputar poder y ganar. Y digámoslo sin vergüenza. sin peros. Queremos el poder porque lo administramos bien”.

También se diferenció del modelo libertario del Presidente Javier Milei: “Nosotros queremos un estado eficiente. Y lo tenemos. Liviano y que no asfixie. Queremos al Estado. No es cierto que en la Argentina todos nacen con las mismas oportunidades. Y eso algunos no lo entienden”.

“El que piensa distinto no es nuestro enemigo. No creemos en un país de pensamiento único”, remarcó. “No aflojemos, se viene una campaña y un año electoral en el que se van a jugar muchas cosas. Se juega un estilo de vida, valores. Mucho más que una lista”, advirtió. “Vamos a dar esa batalla en cada comuna y en cada manzana”, afirmó.

Varios momentos de su discurso estuvieron dedicados indirectamente a La Libertad Avanza. “Me rehúso a creer que ya no somos los que representamos el cambio. Las banderas nos la van a robar si las entregamos, o si nos comemos la curva de que el Estado es nuestro enemigo”, apuntó.