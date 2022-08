"Hasta ahora, lo único que se pedía era un certificado de alumno regular, pero si después iban o no, no cambiaba nada. Lo que cambiamos es cómo se establece si el chico es alumno regular. A partir de ahora, nosotros podemos saber qué chico va a la escuela y cuál no", señaló.

En esa línea, aclaró que la quita de la asistencia social será para "aquel que vaya menos de un 85% de las clases", pero antes las autoridades porteñas se contactarán con la familia para averiguar por qué motivo faltan a clases.

"En el caso de que el chico siga sin ir a la escuela, se les saca el componente del plan que es un adicional por hijo. Si a pesar de eso siguen sin mandar a los chicos a la escuela tres meses después, se les saca el plan", determinó.

"Ojalá no haya que cortárselo a nadie", reflexionó el jefe de Gobierno porteño, y ratificó: "No queremos sacarle el plan a nadie, queremos que los chicos vayan a la escuela".