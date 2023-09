Horacio Rosatti, contra la dolarización de Javier Milei: "Si elimina el peso, es inconstitucional"

rosatti milei.png

El presidente de la Corte aclaró que su postura no es una “interpretación rebuscada, retorcida” y que "puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema" pero destacó que “es la letra de la Constitución” la que hace referencia a que "hay que tener una moneda que se emita en Argentina".

Y reiteró: “Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización sí, dolarización, no. Hablo de la Constitución, hablo de lo que ya escribí, hablo de los fallos que ya firmé sobre este tema”.

"La iniciativa impulsada por Milei colisiona con el artículo 75 de la Constitución Nacional", dijo Rosatti en entrevista con el diario El País de España.

En ese sentido, analizó: "Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas".

Por otro lado, Rosatti cuestionó la emisión descontrolada de pesos: “Si yo voy a defender el valor de la moneda, una forma de despreciarla es la emisión incontrolada. ¿Qué es incontrolada? Lo verán los técnicos en función de las necesidades, de la base económica, de las reservas, de lo que sea. La economía se guía mucho por la psicología, las expectativas, y a veces puedo no tener todo el dólar, las divisas en el Banco Central, pero si tengo expectativas me alcanza igual. Y a veces puedo tener todo y no me alcanza porque las expectativas no dan. Claramente, una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda”.

Las claves de la economía dolarizada que promete Milei si se convierte en Presidente

"Voy a dinamitar al Banco Central". Con esa frase, Javier Milei logró que todo el mundo comprenda rápidamente su plan para transformar la economía del país. Es la herramienta que utilizan los políticos en el gobierno para "zanjar" los agujeros de sus planes. Apelan a la emisión descontrolada que apuntala el déficit fiscal y alimentan la inflación.

Para el líder libertario, la solución es eliminar la circulación del peso. Sin moneda nacional, el dólar pasará a ser la moneda en circulación, como el país no puede "imprimir dólares", luego de un pequeño período de adaptación, la inflación termina llegando a cero.

Es por eso, que la frase que reduce todo este plan es "dinamitar el Banco Central".