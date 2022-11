Inseguridad en el conurbano: Aníbal Fernández se deslinda responsabilidad en la provincia y apunta a Axel Kicillof

Aníbal Fernández responsabilizó directamente a Axel Kicillof por los problemas de inseguridad que denunció en un acto en La Plata hace 10 días la vicepresidenta Cristina Kirchner: "El tema de seguridad que planteó no me compete a mí. Tenemos un trabajo muy fuerte en el Conurbano, no es lo que está diciendo ella, o alguien no le dio la información adecuada", sostuvo el ministro de Seguridad de Alberto Fernández.