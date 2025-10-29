Lapidaria respuesta de Diego Santilli tras los duros dichos de Nancy Pazos: "Eso no va a..."

Al tiempo que agregó escueto: "Yo estoy orgulloso de mis tres hijos. Respeto sus decisiones, ni siquiera les planteo que vengan al búnker, pero lo hicieron por decisión de ellos. La familia es importante y me quedo con eso".

En tanto, ante la consulta por los controvertidas declaraciones de Pazos sobre él, Diego Santilli optó por mantenerse dentro de los cánones de la corrección. "Los hijos tienen madre y padre. Uno tiene que respetar a los dos, lo sostuve siempre. Nunca me van a ver hablando mal de la madre. Creo que no les sirve a ellos. Los adultos podemos tener diferencias, discusiones y todo bien pero con ellos no. Yo desde el día uno, mantengo el respeto y eso no va a cambiar", sentenció con altura.

Diego Santilli y Javier Milei

Cuál fue el contundente mensaje del hijo de Diego Santilli tras los dichos de su madre, Nancy Pazos

Diego Santilli se consagró ganador en las elecciones legislativas 2025 de la Provincia de Buenos Aires, logrando el escaño de diputado nacional por La Libertad Avanza. La victoria marca una histórica remontada frente a los resultados del 7 de septiembre, recortando 14 puntos de diferencia con respecto a Fuerza Patria.

En los días previos a los comicios del domingo 26 de octubre, Nancy Pazos participó del streaming de Olga y realizó declaraciones polémicas sobre su ex, subrayando las diferencias que existen entre ambos, dado que sus hijos comparten la línea política de su padre.

La respuesta no tardó en llegar desde la familia de Santilli. Desde su cuenta de Instagram, Nicanor, uno de los hijos de Diego y Nancy, publicó un contundente mensaje respaldando a su padre y cuestionando las afirmaciones de su madre.

"7500 KM en 17 días. Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente", comenzó Nicanor, destacando el esfuerzo que su padre desplegó durante la campaña electoral.

nicanor santilli posteo apoyo a su papá diego santilli tras la critica de nancy pazos

El joven continuó valorando la capacidad de Santilli para mantenerse firme frente a los obstáculos: "Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos y aún así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses".

Además, Nicanor remarcó la estrecha relación que mantiene con su padre y los valores que le ha transmitido: "Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor".

El mensaje concluyó con un fuerte respaldo familiar: "Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos @diegosantilliok".

Con estas palabras, Nicanor ratificó el apoyo incondicional de su familia a Diego Santilli, subrayando no solo su rol político, sino también el ejemplo personal que representa para sus hijos. La combinación de triunfo electoral y respaldo familiar consolidó un momento clave en la carrera del dirigente bonaerense.