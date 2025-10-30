Javier Milei recibirá a la mayoría de los gobernadores para consensuar reformas políticas y económicas

En tanto, los gobernadores pedirán reactivar la obra pública nacional, especialmente la vial, y revisar el esquema del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Milei reúne a gobernadores: quiénes confirmaron su presencia y quiénes no

Hasta este miércoles, habían confirmado su asistencia los mandatarios Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice de Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice de Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis).

También estarán Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), y el pampeano Sergio Zillioto, invitado sobre la noche del miércoles. En tanto, Martín Llaryora (Córdoba), según fuentes provinciales, fue invitado, pero aún no confirmó su participación.

Los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Claudio Vidal (Santa Cruz) mantenían conversaciones con Francos y Catalán para definir si asistirán.

Los únicos que ya anticiparon que no participarán son los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), los cuatro identificados con el sector más crítico al Gobierno libertario.