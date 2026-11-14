La foto de Mauro Icardi con la China Suárez que salió a la luz tras el explosivo cruce con Wanda Nara

Luego de la difusión del material, la China decidió responder públicamente y publicó un extenso descargo en sus historias de Instagram. Sin vueltas, escribió: "Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra ‘negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre’".

Pero eso no fue todo. En el mismo mensaje, la actriz también hizo referencia a su trayectoria artística y lanzó una frase dirigida a Wanda: "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".

La respuesta de la conductora no tardó en llegar. Wanda también utilizó sus historias para contraatacar y cuestionó distintos aspectos de la vida personal de la actriz. Entre sus publicaciones, lanzó la frase "Algunas tenemos más dignidad" y volvió a hacer referencia a la historia sentimental que las enfrenta desde hace años.