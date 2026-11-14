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La foto de Mauro Icardi con la China Suárez que salió a la luz tras el explosivo cruce con Wanda Nara

En medio del fuerte enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez, se conoció una imagen de Mauro Icardi junto a la actriz y su hija menor.

14 nov 2026, 18:24
wanda nara china icardi
wanda nara china icardi

En pleno escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez, Mauro Icardi hizo su propia aparición pública. El futbolista fue visto de compras en Nordelta junto a la actriz y su hija menor en una salida que quedó registrada en una foto que se viralizó en las redes sociales.

La imagen fue compartida por la periodista Naiara Vecchio en su cuenta de X. "Mauro Icardi y La China Suárez de compras en Nordelta con la hija menor del futbolista tras la pelea Wanda Nara vs China Suárez en Instagram", escribió junto a la postal.

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La publicación llegó después de una nueva escalada en el enfrentamiento entre la conductora y la actriz, que durante las últimas horas intercambiaron fuertes mensajes a través de sus historias de Instagram. En ese contexto, la aparición de Icardi junto a su actual pareja y una de sus hijas no pasó inadvertida.

Qué se dijeron Wanda Nara y la China Suárez en su explosivo cruce en redes

La polémica se desató después de que se viralizara un video del enfrentamiento que Wanda y la China protagonizaron en Nordelta, durante un episodio ocurrido en medio de un operativo policial en una propiedad vinculada a Mauro Icardi. En las imágenes se escuchaban fuertes insultos de la conductora hacia la actriz, entre ellos "negra de mier...", "prostituta" y "muerta de hambre".

Luego de la difusión del material, la China decidió responder públicamente y publicó un extenso descargo en sus historias de Instagram. Sin vueltas, escribió: "Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra ‘negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre’".

Pero eso no fue todo. En el mismo mensaje, la actriz también hizo referencia a su trayectoria artística y lanzó una frase dirigida a Wanda: "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".

La respuesta de la conductora no tardó en llegar. Wanda también utilizó sus historias para contraatacar y cuestionó distintos aspectos de la vida personal de la actriz. Entre sus publicaciones, lanzó la frase "Algunas tenemos más dignidad" y volvió a hacer referencia a la historia sentimental que las enfrenta desde hace años.

     

 

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