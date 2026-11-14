La inesperada reacción de Ivana Icardi tras el feroz descargo de la China Suárez contra Wanda Nara

De esta manera, la influencer dejó en claro su postura frente al nuevo capítulo del enfrentamiento y respaldó las palabras de la actual pareja de su hermano.

Qué pasó entre Wanda Nara y la China Suárez antes de la intervención de Ivana

La reacción de Ivana llegó después de una nueva escalada en el conflicto entre Wanda y la China. La polémica se reavivó tras la difusión de un video en el que se escuchan insultos de la conductora hacia la actriz durante un enfrentamiento ocurrido en Nordelta. A partir de la circulación de esas imágenes, Suárez salió a responder desde sus historias de Instagram y cuestionó las expresiones que se le atribuían a su rival.

En otro tramo de su descargo, la actriz también hizo referencia a sus comienzos artísticos y lanzó una frase que volvió a encender la disputa: "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".

Wanda, por su parte, tampoco se quedó callada. La conductora publicó distintos mensajes en respuesta a la China, con cuestionamientos sobre su vida personal y su vínculo con Mauro Icardi. Entre sus frases, escribió: "Algunas tenemos más dignidad", en una nueva indirecta dirigida a la actriz.

Así, en medio de un conflicto que volvió a trasladarse de los cruces personales a las redes sociales, Ivana Icardi sumó su voz y dejó expuesto su respaldo al descargo de la China Suárez.