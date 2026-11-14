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La inesperada reacción de Ivana Icardi tras el feroz descargo de la China Suárez contra Wanda Nara

Ivana Icardi se hizo eco de los duros mensajes que intercambiaron Wanda Nara y la China Suárez y sorprendió con su postura.

14 nov 2026, 19:26
wanda nara, ivana icardi y china suarez
wanda nara, ivana icardi y china suarez

El cruce entre Wanda Nara y la China Suárez sumó una nueva protagonista. Después de que ambas intercambiaran fuertes mensajes en sus redes sociales, Ivana Icardi decidió tomar partido y se expresó públicamente. La hermana de Mauro Icardi compartió en sus historias de Instagram una de las publicaciones más contundentes de la actriz contra la conductora y acompañó el reposteo con una frase que no pasó inadvertida.

La influencer replicó el descargo en el que la China cuestionó a Wanda por sus dichos y apuntó contra distintos aspectos de su vida personal. En ese mensaje, la actriz defendió su trayectoria, habló de su situación económica y lanzó fuertes acusaciones contra la conductora.

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"Y ya quedó obsoleto el 'querés ser como ella'. ¿Como quién? Yo soy MILLONARIA pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, ¿que le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer, es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los seis años", escribió la ex Casi Ángeles. Y agregó: "'No tenés dignidad' me dice una 'mujer' que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito".

Junto a la historia, Ivana agregó su propio comentario, breve pero contundente: "Dicho esto, pues ya estaría, no añadiría nada más".

De esta manera, la influencer dejó en claro su postura frente al nuevo capítulo del enfrentamiento y respaldó las palabras de la actual pareja de su hermano.

Qué pasó entre Wanda Nara y la China Suárez antes de la intervención de Ivana

La reacción de Ivana llegó después de una nueva escalada en el conflicto entre Wanda y la China. La polémica se reavivó tras la difusión de un video en el que se escuchan insultos de la conductora hacia la actriz durante un enfrentamiento ocurrido en Nordelta. A partir de la circulación de esas imágenes, Suárez salió a responder desde sus historias de Instagram y cuestionó las expresiones que se le atribuían a su rival.

En otro tramo de su descargo, la actriz también hizo referencia a sus comienzos artísticos y lanzó una frase que volvió a encender la disputa: "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".

Wanda, por su parte, tampoco se quedó callada. La conductora publicó distintos mensajes en respuesta a la China, con cuestionamientos sobre su vida personal y su vínculo con Mauro Icardi. Entre sus frases, escribió: "Algunas tenemos más dignidad", en una nueva indirecta dirigida a la actriz.

Así, en medio de un conflicto que volvió a trasladarse de los cruces personales a las redes sociales, Ivana Icardi sumó su voz y dejó expuesto su respaldo al descargo de la China Suárez.

     

 

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