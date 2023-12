Javier Milei ultima los detalles de su asunción con fuertes mensajes para desafiar a "la casta"

Consciente de eso, Milei ya anticipaba en la campaña electoral, su idea en caso de llegar a presidente y no conseguía el apoyo de diputados y senadores en el Congreso, su estilo de gestión iba a ser el de un "presidente plebiscitario" convocando a la sociedad a opinar sobre las medidas o buscar su apoyo popular en las calles: "Van a tener que blanquear a quiénes defienden, para quiénes trabajan", aseguraba el entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza, hoy consagrado el primer presidente libertario del país, cuando se refería a diputados y senadores que se opongan a votar las reformas del Estado que propone.

La fórmula presidencial que encabeza Javier Milei, asumirá formalmente este domingo 10 de diciembre ante la Asamblea Legislativa del Congreso. Foto Congreso..jpg

Según confirmaron a A24.com fuentes oficiales, el nuevo presidente asumirá este domingo 10 de diciembre a las 11 ante la Asamblea Legislativa del Congreso y hablará a las 12,30 ante una multitud en las escalinatas del edificio parlamentario, en su primer "mensaje a la nación", con el que intentará marcar la hoja de ruta del plan de reformas que enviará el lunes al Parlamento, para que sea tratado en sesiones extraordinarias entre diciembre y enero.

El plan de gobierno -de unas 500 páginas según trascendidos- incluye la derogación de más de 2000 leyes regulatorias, entre ellas, reformas al sistema laboral, impositivo y cambiario, la reducción de personal en todas las áreas de gobierno, y la nueva ley de ministerios.

Hay que ver qué de todas esas medidas envía en la primer entrega y en cuantos pasos, planteará la salida del cepo cambiario, tras los rumores de que, por ahora, no anunciaría una inminente dolarización, sino un plan de estabilización mediante el rescate de leliqs por deuda.

Hermetismo y clima de recambio: el domingo la Casa Rosada, sólo para invitados

Reuniones de transición entre funcionarios de Alberto Fernández y de Javier Milei, en los pasillos de la Casa Rosada. Foto A24.com

Esos detalles y el traspaso de la gestión en distintas áreas de Gobierno, terminaba de hilvanar este martes Milei en las sucesivas reuniones que mantuvo en el hotel Libertador, donde se hospedará hasta el domingo, cuando se mudará a la residencia oficial de Olivos-con los futuros ministros que jurarán este domingo a las 17:30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ceremonia a la que solo podrán ingresar un grupo selecto de invitados.

Antes de la jura de ministros, Milei se mostrará entre las 13 y las 17 en una serie de actos protocolares y reuniones con los invitados especiales y delegaciones extranjeras, entre ellos, varios presidentes y expresidentes de la región -unos 15 en total- cuyos nombres se iban confirmando día a día.

Asamblea Legislativa, proclamación de la fórmula Javier Milei, Victoria Villarruel. Foto Congreso..jpg

Quien confirmó el faltazo, fue el presidente de Brasil, Lula da Silva, que rechazó la invitación -después de varios entredichos en la campaña- y avisó que enviará como delegado de su país, al actual embajador en Buenos Aires.

En la cuenta regresiva de la transición, a cinco días de la asunción, Milei se reunió con la mesa chica que integran su hermana, Karina Milei, el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse y su asesor, Santiago Caputo, entre otros, ministros y legisladores electos que formarán parte del nuevo esquema de poder libertario, que fueron convocados a un edificio, ubicado en avenida del Libertador al 600.

Milei terminaba de definir los nombramientos de su futuro gabinete y ultimar detalles de las primeras medidas previstas para el próximo lunes, en medio de expectativas por una eventual devaluación, entre otras medidas de shock.

Allí, convocó a la designada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el candidato propuesto para presidir la Cámara de Diputados, Martín Menem; y otros futuros ministros que asumirán este domingo como el radical Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano).

También asistieron el candidato propuesto para presidir la Cámara de Diputados, Martín Menem; el designado secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, el futuro secretario de Trabajo, Gustavo Morón; el eventual funcionario designado en la Secretaría de Medios, Eduardo Roust; el exministro de Hacienda de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y el cineasta Santiago Oria, que realizó los spots publicitarios del libertario durante la campaña.

Al retirarse de la reunión, Cúneo Libarona habló con la prensa apostada en la puerta del edificio y destacó que va a buscar que "la imagen de la justicia sea fantástica" y respondió que "todo se está estudiando" sobre una posible modificación de las leyes.

Además, aseguró que espera que la relación con los magistrados de la Corte Suprema sea cordial, respetuosa, de independencia y con división de poderes y negó que vayan a buscar la ampliación de la misma.

Mientras se desarrollaba la reunión, Milei realizó una publicación en su cuenta de la red social X, convocando a la ciudadanía a asistir este domingo a partir de las 11 a las inmediaciones del Congreso nacional, donde se realizará la ceremonia de traspaso y asunción del nuevo gobierno.

"Asunción presidencial. Domingo 10 de diciembre 11 horas. Congreso de la Nación. Traé tu bandera argentina", dice el flyer publicado esta mañana por Milei en su cuenta de la red social X (antes Twitter), junto a la leyenda "Viva la libertad carajo" .

Según está previsto, a las 11 comenzará la Asamblea Legislativa en el interior del Congreso, ante la cual Milei hará el juramento de rigor y luego recibirá del presidente saliente Alberto Fernández los atributos del mando (banda y bastón presidencial).

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) confirmaron a A24.com que Milei no dará un discurso ante los diputados y senadores reunidos en Asamblea, sino que privilegiará su mensaje a la gente que vaya a apoyarlo el domingo al exterior del Congreso, desde donde se dirigirá a la Casa Rosada a bordo de un auto descapotable, -no sería el Cadillac de Perón porque no tiene actualizado el control de la Verificación Técnica Vehicular (VTV)-, pero ante su pedido, desde ceremonial de presidencia intentaban buscar otro similar.

La imagen de Milei recorriendo el trayecto que va desde el Congreso hacia la Casa Rosada a contramano por la Avenida de Mayo, busca imprimirle un fuerte estilo de líder al estilo populista, cercano a sus votantes, en otro desafío a lo que considera "la casta", con la que tendrá que negociar en su gestión para sostener la gobernabilidad.