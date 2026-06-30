Federica Pais habló por primera vez tras la muerte de Ernestina y se quebró en vivo: "Sabíamos lo que nos unía"

Con lágrimas, explicó por qué decidió volver al trabajo tan pronto. "Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Este trabajo tiene algo que de mágico y de jodido...", dijo, describiendo la dualidad de su oficio: la posibilidad de distraerse y, al mismo tiempo, la obligación de exponer sentimientos que preferiría guardar.

El cierre estuvo atravesado por el agradecimiento y la necesidad de seguir adelante. "Reitero el agradecimiento por el respeto, por el amor y por toda la gente que se acercó a darnos todo el afecto. Muchas gracias por todo. Empecemos el programa", concluyó.

Por qué Ernestina Pais tuvo que manejar en la noche de su muerte

La noticia de la muerte de Ernestina Pais sacudió al mundo del espectáculo y la televisión. Mensajes de colegas, amigos y figuras públicas inundaron las redes para despedirla con emoción. En ese marco, este lunes Yanina Latorre abrió su programa SQP en América TV con un recuerdo íntimo, repasando la relación que las unía y relatando cómo se dio la situación que terminó con la periodista al volante de su auto pese a tener la licencia suspendida temporalmente.

Desde el inicio, la conductora se mostró conmovida y reconstruyó la cadena de hechos que derivaron en la tragedia. En su relato, puso énfasis en la personalidad de Ernestina y en detalles de su vida cotidiana. “Una mina llena de vida, tenía 54 años, ella decía que su karma era el auto y fue una mala suerte total porque la persona que le hacía de Uber ese día no pudo y ella agarró su auto, pero estaba inhabilitada para manejar”, expresó al comenzar su homenaje en vivo.

Luego, Latorre profundizó en el vínculo que mantenían y dejó claro que era más cercano de lo que se sabía públicamente. Subrayó además el cariño que sentía por la periodista, con quien mantenía contacto frecuente. “Yo quería recordarla porque la quiero y la quise mucho, tenía un vínculo divino con ella”, afirmó, visiblemente afectada.

En otro momento de su testimonio, recordó la última conversación que habían tenido apenas horas antes del accidente. Según relató, ese intercambio estuvo marcado por un gesto profesional y un diálogo cotidiano. “La última vez que hablé me felicitó por la nota que le hicimos a Flor Peña acá, al otro día a la mañana me mandó las imágenes y hablamos un rato”, contó, intentando reconstruir los últimos instantes de comunicación.

El homenaje incluyó también la rutina compartida que formaba parte de su amistad diaria. Yanina detalló que el contacto era habitual desde temprano. “Ella se levantaba siempre a las 7 de la mañana, me llamaba y charlábamos. De todo pensábamos distinto, pero nos matábamos de la risa y nos puteábamos todos los días”, relató entre emoción y nostalgia.

Finalmente, cerró su recuerdo con una reflexión atravesada por el dolor y la incredulidad. “Una mina que no se merecía este final, llena de vida”, concluyó, sintetizando el impacto que le generó la partida de su amiga.