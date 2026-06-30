Impacto por la separación de un periodista tras 22 años en pareja: "Él es..."

Hasta que confirmó con seguridad la data que gestionó sobre este desenlace. " Se separó Gonzalo Bonadeo, hace un año que están separados. Me cuentan que intentaron salvar la pareja pero que ya venian para atrás", soltó.

Cómo fue la relación de Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey

Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey mantuvieron una de las relaciones más reservadas del ambiente. Durante más de 22 años compartieron la vida en pareja y formaron una familia, siempre alejados de la exposición mediática y de los escándalos.

A lo largo de su carrera, el reconocido periodista deportivo eligió mantener su vida privada en un segundo plano. En contadas oportunidades habló públicamente de su familia, priorizando resguardar la intimidad de Carey y de sus hijos. Esa discreción hizo que su historia de amor transcurriera casi por completo fuera del foco mediático.

Por ese motivo, la noticia de la separación tomó por sorpresa a muchos. Después de más de dos décadas juntos, el vínculo habría llegado a su fin durante 2025, cerrando una extensa etapa compartida marcada por el bajo perfil y el acompañamiento mutuo.