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Impacto por la separación de un periodista tras 22 años en pareja: "Él es..."

En LAM anunciaron que, después de más de dos décadas de compartir la vida juntos, un reconocido periodista deportivo le puso punto final a su relación con su esposa. De quién se trata.

30 jun 2026, 22:57
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Después de más de dos décadas de compartir la vida en pareja, Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey habrían decidido ponerle punto final a su relación. Aunque la separación se habría producido durante 2025, la noticia recién salió a la luz en las últimas horas y tomó por sorpresa al mundo del espectáculo y del periodismo.

La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde primero jugó al misterio con un enigmático que despertó la curiosidad del panel de Ángel de Brito y de los televidentes. Tras una serie de pistas, el panelista finalmente confirmó que el protagonista de la separación era el reconocido periodista deportivo, quien habría terminado su vínculo con la madre de sus hijos después de 22 años juntos.

El panelista del programa de América introdujo la data que gestionó y narró: "Él es el famoso, es un número uno. Un vínculo muy largo, de 16 años. Tienen una hija, es talentoso. No creo que le guste que anunciemos esta noticia".

" La relación no daba para más, venían a los tiros", aseveró el panelista respecto a los factores que habrían incidido en el quiebre de la pareja.

Hasta que confirmó con seguridad la data que gestionó sobre este desenlace. " Se separó Gonzalo Bonadeo, hace un año que están separados. Me cuentan que intentaron salvar la pareja pero que ya venian para atrás", soltó.

Cómo fue la relación de Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey

Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey mantuvieron una de las relaciones más reservadas del ambiente. Durante más de 22 años compartieron la vida en pareja y formaron una familia, siempre alejados de la exposición mediática y de los escándalos.

A lo largo de su carrera, el reconocido periodista deportivo eligió mantener su vida privada en un segundo plano. En contadas oportunidades habló públicamente de su familia, priorizando resguardar la intimidad de Carey y de sus hijos. Esa discreción hizo que su historia de amor transcurriera casi por completo fuera del foco mediático.

Por ese motivo, la noticia de la separación tomó por sorpresa a muchos. Después de más de dos décadas juntos, el vínculo habría llegado a su fin durante 2025, cerrando una extensa etapa compartida marcada por el bajo perfil y el acompañamiento mutuo.

     

 

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