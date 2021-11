Jorge Asís dijo que entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner "la receta es debilitar sin destruir".

"En esa mesa política están Héctor Daer, Gustavo Beliz, Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta, Julio Vitobello y el que volvió sin haberse ido: Juan Pablo Biondi", sostuvo en diálogo con Luis Novaresio por A24.

Asís aclaró que "no" está quebrado el vínculo entre Fernández y Kirchner, y agregó: "Alberto se equivocó muchísimo, desde Vicentín para acá lo suyo fue un juego de error y equivocación, pero tonto no es, él sabe que no se puede pelear con la Doctora. Y la Doctora tampoco quiere mayor beligerancia".

"Los sindicalistas más importantes, los llamados 'gordos', le dijeron 'Alberto, necesitamos un jefe, tenés que ser jefe, tomá decisiones'. Y, aunque todos los nieguen, hay una especie de rivalidad que tiene que ver con cegetistas, que no quieren a la Doctora ni a La Cámpora, más eviteros (Movimiento Evita)", agregó.

En ese contexto, el analista político aseguró que "la receta es debilitar sin destruir. Es decir, te quito influencia pero no te destruyo". "Hay una desconsideración hacia el otro", añadió.