La llamativa foto que Wanda Nara compartió para provocar a Mauro Icardi

¿Verónica Ojeda le pegó a Wanda Nara por un detalle de su pasado mediático?

Wanda Nara vuelve a ser protagonista, inmersa en un loop mediático que parece no tener fin. Su nombre suena una y otra vez en los medios, acompañado de historias, versiones y rumores. En esta ocasión, fue Verónica Ojeda quien reapareció para contar lo mal que la pasó por su culpa. Sí, Verónica Ojeda, una de las parejas que tuvo Diego Maradona tras separarse de Claudia Villafañe y madre de su hijo menor, Dieguito Fernando.

En una charla por WhatsApp con el periodista Daniel Ambrosino, Ojeda acusó a Wanda Nara de haberle hecho exactamente lo mismo que ella le reprocha desde hace años a la China Suárez. Wanda, recordemos, sostiene que la actriz es una “roba maridos” y que, por sus “tejes y manejes” a escondidas, fue la responsable de romper la familia que formaba con Mauro Icardi.

“Si tu pregunta es esa sí, yo estaba con Diego en el 2005. Yo ya estaba de novia con Diego, por lo cual esto pasó en el verano de 2006... Diego ese fin de semana se había ido con Alejo Clerici a la fiesta de la Revista Gente pero ya estaba conmigo y yo me entero por la tele de todo esto”, respondió Ojeda cuando Ambrosino le consultó si Wanda Nara, por entonces una joven de 18 o 19 años, se había metido en su relación con el “Pelusa”.

“Cuando Verónica dice que se entera por la tele es porque estaba mirando Intrusos”, recordó Ambrosino. Aquella tarde, una Wanda totalmente desconocida apareció en una pileta en Mar del Plata mostrando un slip que supuestamente era de Maradona. En cuestión de minutos, los rumores explotaron y su nombre se volvió conocido en todo el país.

Años después, Luis Ventura reveló la verdad: “El calzoncillo, la prenda íntima, no era de Maradona sino de un camarógrafo de Intrusos, que se lo dio para que ella lo muestre a cámara y de esa forma pase a hacerse conocida como que había tenido algo con Maradona”. La estrategia dio resultado. Casi veinte años más tarde, Wanda es una de las figuras más mediáticas de la Argentina. Mientras muchos celebran su éxito, Verónica Ojeda todavía no logra perdonarla.

Tiempo después, en una entrevista con la revista Paparazzi, Wanda Nara fue más lejos y declaró: “Todavía soy virgen, Maradona ni me tocó”, una frase que terminó de consolidar el fenómeno mediático que había nacido en aquella pileta marplatense. Ojeda, sin embargo, nunca le creyó una palabra, y dos décadas después continúa igual de enojada.