Furor entre los fanáticos por la presencia de Johnny Depp en la Argentina: las fotos

Cómo se inició la amistad entre Corcho Rodríguez y Johnny Depp

Jorge Ernesto "Corcho" Rodríguez es un reconocido empresario argentino. Entre sus compañías se encuentran Rock Capital, una empresa de inversiones, bienes raíces, entretenimiento, energía y comercio minorista, y la estancia Yellow Rose Polo Ranch, con sede en Argentina y Uruguay.

El hombre de negocios tiene un vínculo directo con el ambiente artístico, dado que fue pareja de Susana Giménez y, actualmente, es el marido de la conductora de Cortá por Lozano (Telefe), Verónica Lozano, madre de su hija Antonia y con quien en 2023 también lanzó un negocio de hostelería boutique en Italia.

Pero, ¿cómo se dio el acercamiento de Corcho Rodríguez con Johnny Depp? Jorge era un fanático del rock y el blues; si bien su carrera como artista con la banda Red House, junto a Pappo, no prosperó, puso todo su esfuerzo en convertirse en uno de los productores más importantes del país. Es así que abrió La Roca Power Studio, un estudio de grabación considerado de los mejores de América Latina.

Además de potenciar el rock nacional, su creación le permitió el acercamiento a grandes leyendas internacionales. Entre algunos artistas de renombre que grabaron canciones en su estudio se encuentran Slash, Guns N’ Roses, Def Leppard, Kiss, Gary Clark Jr. y Anthrax. Esto hizo que muchas estrellas de Hollywood apasionadas por la música tuvieran interés por conocer este famoso estudio. Así es como en 2010, Johnny Depp se contactó para asistir y experimentar con su música en el lugar.

Desde entonces, el actor de clásicos del cine utiliza los veranos en los que no se encuentra en los sets de grabación para viajar y encontrarse con su amigo. En las redes sociales de Corcho Rodríguez son muchas las imágenes que muestran la conexión entre estos dos apasionados por la música.