"Pidió de todo": las exigencias más curiosas de Wanda Nara antes de subirse al escenario con Martín Cirio

El streamer también confesó que hasta último momento dudó de su presencia: "Yo estaba como: '¿Vino Wanda? ¿Vino Wanda?'. Porque siempre pensás que se puede cancelar en cualquier momento, o sea, nunca está en un sí 100 por ciento. Y finalmente llegó. Es hermosa".

Y no escatimó elogios al hablar del estilo y profesionalismo de Nara: "Ella entiende perfecto el estatus que tiene, ella es Wanda. Entonces, claro que va a ir con un presentador y con 12 bailarines. Obvio".

Por último, Cirio destacó: "Además ella tiene todo muy planeado. Ella es como su propia community manager, lo tiene todo muy fríamente calculado".

¿Cómo reaccionó Wanda Nara ante las críticas por llevar a sus hijas al show de Martín Cirio?

Wanda Nara dejó a todos boquiabiertos al aparecer sorpresivamente en el espectáculo de Martín Cirio, que se llevó a cabo en el Movistar Arena el domingo 9 de noviembre. Su participación no pasó desapercibida, especialmente por una confesión que hizo en plena función y que generó revuelo entre los presentes.

Durante su intervención, la figura de MasterChef Celebrity (Telefe) reveló que un ex pareja reciente intentó contactarla, pero ella decidió ignorarlo y directamente lo bloqueó, lo que provocó una reacción de asombro generalizado en el auditorio.

"Un tip sobre cómo perdonar a un ex", le preguntó Cirio en medio de su show titulado La noche de Martina. Ante eso, Wanda respondió sin dudar: "No sé, para mí no se perdona. Y hay que mejorar cada vez para que te vea y se quiera matar. Hoy me escribió un ex, cercano".

"¿Y qué te dijo?", insistió Cirio, visiblemente intrigado por la revelación. Wanda, con total naturalidad, explicó que no le contestó: "Me escribió y se ve que no lo tenía bien bloqueado del todo, lo bloquée". "¿Sos vengativa?", le lanzó el streamer. A lo que ella respondió con firmeza: "Solo con la presencia basta a veces". La aparición de Wanda en el evento generó controversia, ya que asistió acompañada por sus hijas, lo que despertó críticas por el contenido del show, considerado por algunos como inapropiado para menores.

No obstante, la presentadora aclaró que sus hijas únicamente presenciaron su performance musical y que luego permanecieron en el camarín junto a otras niñas, sin estar expuestas al resto del espectáculo.

A través de su cuenta en X, Wanda Nara se expresó con contundencia frente a las críticas. "Nadie me va a enseñar a ser mamá, si hay algo que soy es muy buena cuidando, haciéndome cargo y educando. Mis hijas solo vieron mi canción y estuvieron con amiguitas de su edad en mi camarín donde no se escucha ni se ve nada", precisó.

Y concluyó con un mensaje directo: "A los que quieren instalar mentiras como siempre trabajen de algo más digno que pedir dinero a un papá que hace 13 meses no se hace cargo de sus obligaciones para ensuciar a una mamá que si se ocupa de todo".