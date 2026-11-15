El polémico dato que expuso lo peor de la China Suárez y salpicó a Cabré y Vicuña en su pelea con Wanda Nara

“Por eso, la China que hoy se hizo la cocorita en las redes sociales -continuó el conductor-, terminó siendo una mujer muy pobre de discurso, que a la hora de expresarse dio golpes muy bajos. Ella es una mamá y hay papás en esa familia. Nicolás Cabré es una chico de perfil bajo ¿por qué se tiene que estar comiendo este garrón? Y Vicuña, será mujeriego, pero es un buen padre”, cuestionó el tono de sus publicaciones y mencionó directamente a sus exparejas.

Las referencias a Cabré y Vicuña surgieron de ese análisis televisivo, sin que se mencionaran declaraciones de ninguno de los dos sobre el episodio. El planteo de Piaggio puso el foco en las consecuencias que la pelea pública puede tener para las familias de sus protagonistas.

Qué pasa con Benjamín Vicuña y sus hijos

El escándalo judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nombre inesperado: Benjamín Vicuña. Según contaron en Implacables (El Nueve), el actor estaría preocupado por Magnolia y Amancio, sus hijos con la China Suárez, quienes comparten parte de su vida cotidiana con el futbolista.

“Benjamín estaba muy preocupado por sus hijos más chicos”, aseguró Susana Roccasalvo. Aunque desde el ciclo indicaron que los nenes no estuvieron presentes durante el episodio que originó la denuncia por presuntas lesiones contra una de las hijas de Wanda, señalaron que sus nombres aparecerían en otra causa.

“En la causa por amenazas se menciona a los hijos de Vicuña, así que se va a preocupar. Va a tener que estar atento porque alguna información le va a llegar”, expresaron desde el panel. El contexto de esa supuesta mención no fue precisado en el programa, ni se aportaron documentos judiciales que permitan conocer su alcance.