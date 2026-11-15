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El polémico dato que expuso lo peor de la China Suárez y salpicó a Cabré y Vicuña en su pelea con Wanda Nara

La China Suárez recibió fuertes críticas por su enfrentamiento con Wanda Nara y, en medio del debate, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña quedaron involucrados.

15 nov 2026, 17:42
El polémico dato que expuso lo peor de la China Suárez y salpicó a Cabré y Vicuña en su pelea con Wanda Nara

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Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña quedaron mencionados en medio del enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. En El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), Fernando Piaggio cuestionó las publicaciones de la actriz y planteó cómo la exposición del conflicto podría repercutir en su entorno familiar.

El intercambio en redes se produjo en el marco de la disputa entre Wanda y Mauro Icardi, atravesada por la denuncia por presuntas lesiones a Francesca, una de sus hijas. Tras la difusión de un video del enfrentamiento en Nordelta, Suárez compartió un extenso descargo y la conductora salió a responderle. En su réplica, incluso, sugirió que el futbolista podría haber intervenido en la redacción del mensaje.

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Durante la emisión del sábado, Piaggio apuntó contra los adultos involucrados y advirtió sobre el lugar que ocupan los chicos en esta situación. “Los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, podrán equivocarse, nadie tiene instrucciones…pero está claro que el manual de todo lo que está prohibido es lo que están haciendo Icardi, Wanda, la China y todos”, comenzó diciendo.

Después, centró sus críticas en la participación de la actriz en una disputa que, a su entender, deberían resolver los padres de las niñas. “Eugenia tiene tres hijos, o sea que ella también se está ‘cagando’ en esos padres que no quieren esa violencia en un costado de la familia ”, disparó.

“Por eso, la China que hoy se hizo la cocorita en las redes sociales -continuó el conductor-, terminó siendo una mujer muy pobre de discurso, que a la hora de expresarse dio golpes muy bajos. Ella es una mamá y hay papás en esa familia. Nicolás Cabré es una chico de perfil bajo ¿por qué se tiene que estar comiendo este garrón? Y Vicuña, será mujeriego, pero es un buen padre”, cuestionó el tono de sus publicaciones y mencionó directamente a sus exparejas.

Las referencias a Cabré y Vicuña surgieron de ese análisis televisivo, sin que se mencionaran declaraciones de ninguno de los dos sobre el episodio. El planteo de Piaggio puso el foco en las consecuencias que la pelea pública puede tener para las familias de sus protagonistas.

Qué pasa con Benjamín Vicuña y sus hijos

El escándalo judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nombre inesperado: Benjamín Vicuña. Según contaron en Implacables (El Nueve), el actor estaría preocupado por Magnolia y Amancio, sus hijos con la China Suárez, quienes comparten parte de su vida cotidiana con el futbolista.

“Benjamín estaba muy preocupado por sus hijos más chicos”, aseguró Susana Roccasalvo. Aunque desde el ciclo indicaron que los nenes no estuvieron presentes durante el episodio que originó la denuncia por presuntas lesiones contra una de las hijas de Wanda, señalaron que sus nombres aparecerían en otra causa.

“En la causa por amenazas se menciona a los hijos de Vicuña, así que se va a preocupar. Va a tener que estar atento porque alguna información le va a llegar”, expresaron desde el panel. El contexto de esa supuesta mención no fue precisado en el programa, ni se aportaron documentos judiciales que permitan conocer su alcance.

     

 

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