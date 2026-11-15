La foto de Benjamín Vicuña que llamó la atención en plena guerra entre la China Suárez y Wanda Nara

Benjamín Vicuña compartió una imagen de su hijo Amancio en medio de las repercusiones por el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. Sin pronunciarse sobre la disputa, el actor mostró un momento familiar a través de sus redes sociales.
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Benjamín Vicuña compartió una publicación en sus redes antes de que trascendiera su preocupación por sus hijos en medio del escándalo que rodea a su expareja, la China Suárez, con Wanda Nara.
Benjamín Vicuña compartió una imagen de su hijo Amancio en medio de las repercusiones por el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. Sin pronunciarse sobre la disputa, el actor mostró un momento familiar a través de sus redes sociales.
En la fotografía, el pequeño aparece de espaldas sobre el césped de una cancha, vestido con una camiseta argentina con el número 10. La luz del atardecer enmarca la postal del hijo menor del chileno y la actriz, quienes también son padres de Magnolia.
Después de esa publicación, en Implacables (El Nueve) hablaron de la preocupación de Vicuña por sus hijos. “Benjamín estaba muy preocupado por sus hijos más chicos”, aseguró Susana Roccasalvo durante el programa.
Desde el panel sumaron una versión sobre el expediente judicial: “En la causa por amenazas se menciona a los hijos de Vicuña, así que se va a preocupar. Va a tener que estar atento porque alguna información le va a llegar”. No obstante, no precisaron el contexto de esa supuesta mención ni aportaron documentación que permitiera conocer su alcance.
El actor, por su parte, no hizo ninguna referencia explícita al conflicto en la fotografía, por lo que no puede establecerse que su publicación haya sido una respuesta a la polémica.
La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez atravesó fuertes tensiones tras su separación. Padres de Magnolia y Amancio, protagonizaron uno de sus mayores desencuentros públicos en julio de 2025, cuando el actor revocó la autorización para que los chicos viajaran a Turquía con su mamá, quien tenía previsto acompañar a Mauro Icardi. La decisión abrió una disputa por la organización familiar.
La actriz reaccionó con un extenso descargo en redes sociales en el que lanzó duros reproches contra su expareja y cuestionó su desempeño como padre. Vicuña, por su parte, defendió su postura ante las cámaras y sostuvo que buscaba preservar el orden y la intimidad de sus hijos. Así, las diferencias entre ambos quedaron expuestas públicamente.
Luego de varios días de enfrentamiento, sus abogados alcanzaron un acuerdo que permitió el viaje de Magnolia y Amancio. En ese momento, señalaron que las conversaciones se canalizaban a través de sus representantes legales. El entendimiento resolvió la autorización para salir del país, después de una negociación marcada por los cruces mediáticos.