La foto de Benjamín Vicuña que llamó la atención en plena guerra entre la China Suárez y Wanda Nara

El actor, por su parte, no hizo ninguna referencia explícita al conflicto en la fotografía, por lo que no puede establecerse que su publicación haya sido una respuesta a la polémica.

Cómo está la relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez atravesó fuertes tensiones tras su separación. Padres de Magnolia y Amancio, protagonizaron uno de sus mayores desencuentros públicos en julio de 2025, cuando el actor revocó la autorización para que los chicos viajaran a Turquía con su mamá, quien tenía previsto acompañar a Mauro Icardi. La decisión abrió una disputa por la organización familiar.

La actriz reaccionó con un extenso descargo en redes sociales en el que lanzó duros reproches contra su expareja y cuestionó su desempeño como padre. Vicuña, por su parte, defendió su postura ante las cámaras y sostuvo que buscaba preservar el orden y la intimidad de sus hijos. Así, las diferencias entre ambos quedaron expuestas públicamente.

Luego de varios días de enfrentamiento, sus abogados alcanzaron un acuerdo que permitió el viaje de Magnolia y Amancio. En ese momento, señalaron que las conversaciones se canalizaban a través de sus representantes legales. El entendimiento resolvió la autorización para salir del país, después de una negociación marcada por los cruces mediáticos.