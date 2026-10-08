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La CGT marchó contra el Gobierno y reclamó por la situación de la industria

La central sindical se movilizó hasta la zona del ex Ministerio de Industria y Producción bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”. La protesta marcó la reaparición pública de Eduardo Duhalde.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
photoLa CGT marchó este jueves paen contra del plan económico de Javier Milei. Advirtió sobre un industricidio y recesión y anunció su apoyo  la próxima marcha universitaria del 15 de octubre. (Foto: NA/Damián Dopacio).

photoLa CGT marchó este jueves paen contra del plan económico de Javier Milei. Advirtió sobre un "industricidio" y "recesión" y anunció su apoyo  la próxima marcha universitaria del 15 de octubre. (Foto: NA/Damián Dopacio).

"Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también", con ese slogan la Confederación General del Trabajo (CGT) protagonizó este jueves una masiva movilización frente a la que fue la sede de la ex Secretaría de Industria y ex Ministerio de Producción para denunciar, lo que consideraron, "las consecuencias del modelo económico" del gobierno de Javier Milei.

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En un duro comunicado leído por la cúpula de la CGT con la presencia de cientos de trabajadores de distintos gremios y del ex presidente Eduardo Duhalde (PJ), la central sindical advirtió sobre "la destrucción del entramado productivo, que golpea a las PyMEs, profundiza la recesión y deteriora el empleo y los ingresos de las familias argentinas".

La CGT remarcó que el plan económico actual genera un "industricidio" que, planteó, "avanza mientras el Gobierno prioriza los intereses de unos pocos y condena a las mayorías a una economía donde la plata no alcanza". "No hay libertad sin justicia social", acotó.

Los líderes cegetistas se reunieron a las 14 en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), en la avenida Belgrano 665, y marcharon juntos hasta el lugar de la convocatoria bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas; la industria nacional también”.

El acto central finalizó a las 15 en avenida Diagonal Roca y Perú donde acudieron trabajadores de distintos gremios que adhieren a la CGT y escucharon los discursos de los tres cotitulares de la central obrera Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), que anunciaron nuevas medidas del plan de lucha contra el plan económico del Gobierno para las próximas semanas.

Sobre el escenario, los acompañó el expresidente Eduardo Duhalde, quien hizo su reaparición pública tras varios años de silencio.

En el encuentro se resolvió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también otros sectores sindicales, políticos y sociales. La convocatoria tiene lugar en medio de un recrudecimiento de la tensión con el Gobierno nacional, que este miércoles ordenó el desalojo de estudiantes que protestaron en la sede de la Secretaría de Educación al reclamar por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

En el escrito, advirtieron por “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y cuestionaron al oficialismo porque, “en su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”.

La CGT denunció que "estamos ante un Gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el FMI en función de intereses que no son los nuestros”.

"No hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde 'la plata no alcanza' y la situación de las y los trabajadores -ocupados, subocupados, precarizados y desocupados- es cada vez peor", señaló la CGT en otro tramo del documento.

Y finalizó: “Un modelo que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”.

Duhalde se sumó a la marcha de la CGT frente al ex Ministerio de Industria y Producción

El ex presidente Eduardo Duhalde (PJ) había confirmado su presencia a la convocatoria de la marcha de la CGT y participó del acto desde el escenario subido al camión junto a los cotitulares de la central sindical.

En declaraciones previas a través de sus redes sociales, Duhalde advirtió que "la situación de las pymes y la industria es grave" y comparó el momento actual con "la crisis de 2002", cuando le tocó gobernar después de la sucesiva caída de cuatro presidentes en la crisis de diciembre de 2001.

Duhalde señaló que "para salir adelante se necesita convocar a una mesa de diálogo que incluya a trabajadores, empresarios, la Iglesia y todas las fuerzas políticas".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • CGT se movilizó: La central obrera se manifestó frente al exministerio de Producción contra el plan económico.
  • Denuncia de "industricidio": La CGT advirtió sobre la destrucción productiva, la recesión y el deterioro del empleo y los ingresos.
  • Duhalde presente: El expresidente Eduardo Duhalde acompañó la movilización y expresó preocupación por la situación de las PyMEs.
Resumen generado por Thinkindot AI
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