La CGT marchó contra el Gobierno y reclamó por la situación de la industria

El acto central finalizó a las 15 en avenida Diagonal Roca y Perú donde acudieron trabajadores de distintos gremios que adhieren a la CGT y escucharon los discursos de los tres cotitulares de la central obrera Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), que anunciaron nuevas medidas del plan de lucha contra el plan económico del Gobierno para las próximas semanas.

Sobre el escenario, los acompañó el expresidente Eduardo Duhalde, quien hizo su reaparición pública tras varios años de silencio.

En el encuentro se resolvió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también otros sectores sindicales, políticos y sociales. La convocatoria tiene lugar en medio de un recrudecimiento de la tensión con el Gobierno nacional, que este miércoles ordenó el desalojo de estudiantes que protestaron en la sede de la Secretaría de Educación al reclamar por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Somos un pueblo reunido bajo una misma bandera: ¡No hay Argentina posible sin industria nacional! pic.twitter.com/dz7MYEif9r — CGT (@cgtoficialra) October 8, 2026

En el escrito, advirtieron por “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y cuestionaron al oficialismo porque, “en su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”.

La CGT denunció que "estamos ante un Gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el FMI en función de intereses que no son los nuestros”.

"No hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde 'la plata no alcanza' y la situación de las y los trabajadores -ocupados, subocupados, precarizados y desocupados- es cada vez peor", señaló la CGT en otro tramo del documento.

Y finalizó: “Un modelo que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”.

Duhalde se sumó a la marcha de la CGT frente al ex Ministerio de Industria y Producción

El ex presidente Eduardo Duhalde (PJ) había confirmado su presencia a la convocatoria de la marcha de la CGT y participó del acto desde el escenario subido al camión junto a los cotitulares de la central sindical.

En declaraciones previas a través de sus redes sociales, Duhalde advirtió que "la situación de las pymes y la industria es grave" y comparó el momento actual con "la crisis de 2002", cuando le tocó gobernar después de la sucesiva caída de cuatro presidentes en la crisis de diciembre de 2001.

Duhalde señaló que "para salir adelante se necesita convocar a una mesa de diálogo que incluya a trabajadores, empresarios, la Iglesia y todas las fuerzas políticas".