Vero Lozano explotó furiosa contra la reforma laboral: "Hijo de re mil..."
La conductora de Telefe, Vero Lozano, opinó con todo sobre el proyecto que se debatió en la Cámara de Diputados y largó una fuerte frase. El video.
20 feb 2026, 07:00
Este jueves 19 de febrero el tema central pasó por el paro general ejecutado por la CGT (y acompañado por diferentes sectores), en respuesta a la reforma laboral que busca tener la media sanción restante en la cámara baja.
Todos los medios de comunicación hicieron sus respectivas coberturas de este hecho, incluyendo los diferentes programas de interés general de Telefe.
En Cortá por Lozano se mostró cómo estaba la calle en una jornada con menor tránsito que el usual, compartiendo las imágenes con diferentes entrevistas a especialistas en materia política.
Verónica Lozano, la conductora del ciclo, hizo también su propia lectura y aniquiló el famoso artículo 44 que finalmente fue quitado por la presión social.
Qué dijo Vero Lozano sobre la Ley de reforma laboral
Con respecto al inciso que dictaba una deducción del 50% del sueldo del trabajador (25% si es por una enfermedad o un motivo de fuerza mayor) que quedara imposibilitado de ejercer su labor (el famoso y reiterado ejemplo de la lesión "jugando al fútbol con amigos"), Vero arrojó: "Claramente vos ves la poca empatía con la vida".
En esa misma línea, sumó enojada: "Tenés que ser muy hijo de re mil put* para decirle a una persona con cáncer que se joda, que eligió tener cáncer, que cobre menos".
Por otra parte, a colación de la excusa ya mencionada, indicó: "¿Fuiste a jugar al fútbol con tus amigos? Jodete, negro del orto, quebrate y cobrá la mitad". "Sos un sorete de persona, en mi barrio es eso boludo. Perdón que me exprese así, pero me saca de quicio", cerró Lozano notablemente molesta.