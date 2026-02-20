Vero Lozano explotó furiosa contra la reforma laboral: "Hijo de re mil..."

Embed

Qué dijo Vero Lozano sobre la Ley de reforma laboral

Con respecto al inciso que dictaba una deducción del 50% del sueldo del trabajador (25% si es por una enfermedad o un motivo de fuerza mayor) que quedara imposibilitado de ejercer su labor (el famoso y reiterado ejemplo de la lesión "jugando al fútbol con amigos"), Vero arrojó: "Claramente vos ves la poca empatía con la vida".

En esa misma línea, sumó enojada: "Tenés que ser muy hijo de re mil put* para decirle a una persona con cáncer que se joda, que eligió tener cáncer, que cobre menos".

Por otra parte, a colación de la excusa ya mencionada, indicó: "¿Fuiste a jugar al fútbol con tus amigos? Jodete, negro del orto, quebrate y cobrá la mitad". "Sos un sorete de persona, en mi barrio es eso boludo. Perdón que me exprese así, pero me saca de quicio", cerró Lozano notablemente molesta.