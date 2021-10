"El 14 de noviembre el Gobierno puede perder la elección general o ganarlas. Si las pierde y repite el suceso que hizo después de las PASO, en el que hubo una semana que no sabíamos si teníamos gobierno, vamos a tener un problema serio", consideró el candidato.

En este sentido, insistió en diálogo con el programa MP910, conducido por Marcelo Palacios: "El Gobierno no puede repetir la mala actitud que tuvo en las PASO porque la economía ya no da".

Asimismo, criticó duramente a los militantes de La Cámpora que propusieron no pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Le hacen creer a la gente que la deuda con el Fondo puede no pagarse, pero si la Argentina no le paga al FMI se prende fuego y hay que ir a buscar a los perversos de la Cámpora".